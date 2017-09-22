Ordu'da uyuşturucu operasyonu

ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, yaklaşık üç aylık takibin ardından 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen bu kişilerden 6'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.