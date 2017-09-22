TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KASTAMONU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Fındığın maliyeti 9 ile 9 buçuk lira civarında. Fiyatın buna göre belirlenmesi lazım. Fındığın olması gereken değeri 12 lira ile 15 lira arasıdır. Bu değeri bulmadığı takdirde fındık üreticisini bu küçük işletmelerde üretim yapan üreticimizi memnun etmemiz mümkün değildir. Bunla ilgili politikalar geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Bayraktar, Kastamonu ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 502 bin fındık üreticisi bulunduğunu ve fındık üretiminden milyonlarca insanın geçimini sağladığını belirterek, "Karadeniz'de fındık dışında insanlarımızı istihdam edeceğimiz tarım dışı sektörler gelişmiş değil. Yani sanayi ve hizmetler gelişmiş değil. Fındık dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürün. Dünyadaki rakipsizlik avantajını iyi kullanmamız gerekiyor. Dünyadaki en kaliteli fındık bizde. Amerika'nın bademi dediler. Aroması tutmadı. Çikolatada bizim fındığın lezzetini tutturamadılar. Karadeniz fındığının yerini tutan hiçbir fındık yok. Kimse kimseyi kandırmasın." ifadesini kullandı.

- "Gerekirse fındık kanunu çıkaracağız"

Fındığın hak ettiği değeri bulmadığını anlatan Bayraktar, " Bu ürününün hak ettiği değeri bulması için fındık politikası geliştireceğiz. Bunla ilgili gerekirse fındık kanunu çıkaracağız. Ama bu ürünü koruyacağız. Üreticimizin alanda kalıp kaliteli fındık üretmesini sağlayacağız. Biz bunla alakalı gerekli raporlarımızı bakanlığa sunduk." diye konuştu.

Fındık bahçelerinin yenilenmesi gerektiğini, yenilenme yapılmadığı takdirde fındık üretiminde düşüşün yaşanabileceğini vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

"Fındığın maliyeti 9 ile 9 buçuk lira civarında. Fiyatın buna göre belirlenmesi lazım. Fındığın olması gereken değeri 12 lira ile 15 lira arasıdır. Bu değeri bulmadığı takdirde fındık üreticisini bu küçük işletmelerde üretim yapan üreticimizi memnun etmemiz mümkün değildir. Bunla ilgili politikalar geliştirmemiz gerekiyor."