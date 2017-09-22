Domuz kapanına yakalanan ayı kurtarıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde domuz kapanına yakalanan ayı, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alandan gelen sesler üzerine bölgeye giden vatandaşlar bir ayının domuz kapanına yakalandığını gördü.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ayıyı uyuşturucu iğneyle uyutarak kapandan kurtardı.
Ayı, kontrolün ardından doğaya bırakıldı.