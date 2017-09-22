ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cinayet zanlısı 16 yıl sonra yakalandı

22 Eylül 2017 Cuma, 21:51

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 16 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 16 yıl önce çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada, hakkında yaklaşık 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil İbrahim Bozkurt, jandarmanın operasyonuyla Ustahasan Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Zanlının üzerinde Mehmet Akaltun adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

Adliyeye sevk edilen Bozkurt, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da dolandırıcılık
YEREL

ŞANLIURFA'DA DOLANDIRICILIK