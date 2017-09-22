Cinayet zanlısı 16 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 16 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı sahte kimlikle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede 16 yıl önce çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada, hakkında yaklaşık 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil İbrahim Bozkurt, jandarmanın operasyonuyla Ustahasan Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Zanlının üzerinde Mehmet Akaltun adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.
Adliyeye sevk edilen Bozkurt, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.