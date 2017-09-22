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MANİSA (AA) - Grandmedical Manisaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında yarın oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Tarık Almış Spor Tesisleri’nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Antrenmanda iki grup halinde takımın oynadığı Amerikan futbolu renkli görüntülere sahne oldu.



Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği trafik kazası sonucu omuzu çıkan Uğur Pamuk ve dizinde ağrıları olan Ümit Yasin antrenmanlarda yer almadı.







- "Puan silme olayı bizi üzdü"







Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Türkiye Futbol Federasyonunun Manisaspor'a verdiği 3 puan silme cezasını değerlendirdi.

Silinen 3 puan yerine 1 maç fazla kazanacaklarını ifade eden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"İyi bir takımımız var. Puan silme olayı bizi üzdü ama bir maç fazla kazanacağız. Hedefimizden bir sapma olmayacak. Kendimizi play-off'a hazırlıyoruz. Hedefimiz her zaman ilk 6 içinde yer almak. Dolayısıyla yarın oynayacağımız İstanbulspor maçı çok önemli. Puanların silinmesi noktasında yapabileceğimiz bir şey yok. Daha önceki kamburlardan oluşan bir şey. Yönetim bunun için çalışıyor. Oyunculara eski alacaklarının ödemelerini yapıyor. İnşallah bir daha olmaz."