Ahıska Türklerinin beşinci kafilesi Erzincan'da

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ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonunda Türkiye'de iskan ettirilecek Ahıska Türklerinin 161 kişilik beşinci kafile ikinci grubu Erzincan'a geldi.

Ukrayna'dan Üzümlü ilçesine beş kafilede getirilen 2 bin 121 Ahıska Türkü'nün ardından 161 kişinin bulunduğu beşinci kafile ikinci grup Erzincan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Türk Hava Yollarına ait uçakla getirilen Ahıska Türklerine uçaktan inişlerinde çiçek takdim edildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, beşinci kafilenin ikinci grubunda 51 aileden 161 kişinin Erzincan'a geldiğini söyledi.

Ahıska Türkü ailelerinin iki gündür gelişi ile mutluluk ve heyecanlı günler yaşandığını ifade eden Uçar, "Halkımız, Üzümlü'ye bağlı Bayırbağ köyüne yerleştirilecek. Burada iki gündür mutluluklar, heyecanlı günler yaşanıyor. Çünkü halkımız vatana kavuşmanın, vatanda olmanın mutluluğunu yaşıyor." dedi.

Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu işlerin gerçekleştiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Onun için halkımız müteşekkir devletimizden. Vatanında yaşamak, vatanın ve bayrağın kıymetini bilmek Ahıska Türkleri için çok önemli. Bu sebeple, bugün yine bu mutluluğu burada hep beraber yaşıyoruz. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, bakanlarımız, ilgili kurumlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu kadar kapsamlı bir göç cumhuriyet döneminde hiçbir zaman olmamıştı. Bundan dolayı devletimize, Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz."

Anne babasının Erzincan'da olduğunu ve geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Halim Hurşidov, "Vatanımıza geldiğimiz için mutluyuz, birlik olacağız." dedi.

Ömer ve Zeycan Seyfedov ise yeni doğan çocukları ile birlikte gümrükteki işlemlerini yaptırdıktan sonra çocuklarının Ukrayna'da doğduğunu ancak öz vatanlarında Türkiye'de yetiştirecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Aileler, gümrük işlemlerinin ardından otobüslerle iskan edildikleri Üzümlü'nün Bayırbağ köyüne gitti.



