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Kocaeli'de "Huzur" operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 23:25

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 153 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, umuma açık yerler denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, asayiş, çevik kuvvet ve trafik ekipleriyle jandarma ekiplerinin katılımıyla 9 noktada yol uygulaması yapıldı.

Umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada, araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzerleri arandı.

Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı operasyonda, bin 75 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulamada, 205 araç arandı, 15 araç sahibine 7 bin 970 lira ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi.

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