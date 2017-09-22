ANTALYA (AA) - Antalya'daki Kemer Rock Festivali, ikinci gününde Pera, Keti, Piiz, Kurtalan Ekspres konserleriyle devam etti.
Kemer ilçesi Kındıl Çeşme Sahili'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde sahneye ilk Keti çıktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan rock grubu, sevilen parçalarını seslendirdi. Daha sonra sahne alan Piiz de seslendirdiği şarkılarla konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Sahneye daha sonra Barış Manço'nun 1972'de kurduğu ve birlikte çalıştığı grup Kurtalan Ekspres çıktı. İsmini Haydarpaşa-Kurtalan hattında çalışan Kurtalan Ekspres'ten alan grup, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.
Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendiren Kurtalan Ekspres'in parçalarına zaman zaman izleyiciler de eşlik etti.
Katılacağı duyurulan Emre Aydın'ın sahne almadığı festival, bugün Pentagram, Yüksek Sadakat, Can Gox, Niyazi Koyuncu ve Eski konserleriyle sona erecek.
Öte yandan, festivale katılanların yoga yapıp, kültür ve spor etkinlikleriyle yorgunluk attığı belirtildi.