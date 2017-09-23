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Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

23 Eylül 2017 Cumartesi, 03:17

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Ö. (30) idaresindeki 09 R 6674 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi Eski Karakol mevkisinde aynı yöne giden Engin A'nın (29) kullandığı 35 D 2323 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Engin A. ile aynı araçta bulunan annesi Sadiye (58), eşi Bahar (27), çocukları 6 yaşındaki Elif Erva ve 1 yaşındaki Zeynep A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadiye A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer aracın sürücüsü Şahin Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.