Şanlıurfa'da dolandırıcılık

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncül Mahallesi'nde cep telefonuyla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Mahalledeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Ahmet A, Yusuf A. ve Halil B'yi dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların adresindeki aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda telefon, SIM kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.