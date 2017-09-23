Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016’nın 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573'tü. ...
23 Eylül 2017 Cumartesi, 12:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016’nın 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573'tü. Şu anda 8 ayda terör örgütüne katılanların sayısı sadece 72. Terör örgütü çırpınıyor, kendine yeni eleman devşiremiyor."