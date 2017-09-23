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SİVAS (AA) - Sivas'ta oto yıkamacıda sandalyeye bağlanarak tazyikli suyla yıkanan esnaf Metin Ali Akpınar (22), olayın şakadan ibaret olduğunu söyledi.

Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oto yıkama dükkanını yeni açtığını söyledi.

Sosyal medyada video paylaştıklarını ve videoda yıkanan kişinin kendisi olduğunu belirten Akpınar, "Bizim arkadaşlığımız şakacı bir arkadaşlık. Burada gün içinde bunları sürekli yapıyoruz. Bu defa videoya çektik. Arkadaşlarla normal şakalaşıyorduk. Erkan ağabey de kameraya çekmiş. İnternete yükleyince de böyle bir gündem çıktı ortaya." diye konuştu.

Akpınar, haberlerde çalışan olarak geçtiğini ancak iş yerinin kendisine ait olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz burada gönül rızasıyla güldük eğlendik. Bu olay yaşandıktan sonra da çıktık çarşıda çayımızı içtik. Videoda da belli, biz güldük, eğlendik. Videoya çeken de ben de hepimiz gülüyorduk. 'İşkence yapılırken gözlük, ağızlık taktılar' denilmiş. Alakası yok. Haberlerin hepsine çıkmışız, hepsinde de farklı şeyler yazıyor, 'Dükkan sahibi çırağına işkence yapıyor' diye. Sabah da dükkana geldik, Sosyal Güvenlik Kurumundan geldiler, polisler geldi, bizi emniyete götürdüler, 4 saat emniyette kaldık. Onlar da işin şaka olduğunu anladılar. Olay tamamen şakadan ibaret. Hakkımızda açılan soruşturmalar da kapandı. Emniyet, ifadeleri gerekli yerlere gönderecekmiş."

Toptancılar Sitesi'nde, bir oto yıkamacıda sandalyeye bağlı Akpınar'ın fırçayla köpüklendikten sonra tazyikli suyla yıkanmasıyla ilgili görüntüler, sosyal medyada ve basında yer almış, konuyla ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştı.