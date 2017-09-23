Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Hüseyin G. idaresindeki 42 BZC 87 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Keziban Sarıkaya'ya çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıkaya'yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sarıkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Hüseyin G, otomobiliyle geldiği Feridiye Polis Merkezi'nde ekiplerce gözaltına alındı.