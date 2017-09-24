Suriye'ye yardımlar sürüyor

HATAY (AA) - Türk Kızılayı ve İHH İnsani Yardım Vakfınca Türkmendağı ve Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki sınır kamplarına 4 araçlık insani yardım malzemesi gönderildi.
İçerisinde 6 ton kuru gıda, 10 bin ekmek, 2 bin 500 konserve ile 5 bin oyuncak bulunan 4 kamyon, Yayladağı ilçesine ulaştı.
Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan Güveççi noktasına sevk edilen yardımlar, burada bekleyen Suriye araçlarına nakledildi.
Yardımların, Türkmendağı ile Yayladağı sınırında çadırlarda yaşayan ailelere dağıtılacağı öğrenildi.