27. Altın Kemerli Karakucak Güreş Festivali başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ilki gerçekleştirilen Uluslararası Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında 27'ncisi düzenlenen Altın Kemerli Karukacak Güreş Festivali başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Batıpark Güreş Sahası'nda düzenlenen festivale, 30 ilden 525 sporcu katılıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, burada yaptığı konuşmada, Karakucak Güreş Festivali'nin, Dondurma ve Kültür Festivali ile birlikte yapılmasından mutlu olduğunu belirtti.

Dondurma ve güreş festivalinin gelecekte daha coşkuyla devam edeceğini ifade eden Hopur, "27. Karakucak Güreş Festivali'ne bir altın kemer ödülü konuldu. Üç kez üst üste şampiyon olan sporcu altın kemerle ödüllendirilecektir. Festivale çok yoğun bir ilgi var. Türkiye'deki başpehlivanlar, Avrupa ve dünya şampiyonları buradalar. Festivali hazırlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim." diye konuştu.

Müsabakalar, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerindeki 16 sıklette sürüyor.