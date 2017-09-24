Zeki Müren'in ölümün 21. yılı

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BURSA (AA) - Besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, vefatının 21. yılında mezarı başında anıldı.

Emirsultan Mezarlığı'nda düzenlenen törene sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının bazı yöneticileri, Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı adına çelenklerin konulduğu Müren'in kabri başında, dualar okundu.



TEV Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan, "Sanat Güneşi"nin, kendileri için bir "eğitim güneşi" olduğunu ve onu rahmetle andıklarını söyledi.

Müren'in, tüm mal varlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfına bağışladığını hatırlatan Çalışkan, "Zeki Müren Burs Fonu'ndan 21 yılda 39 ilde 2 bin 826 öğrenci yararlandı." dedi. Çalışkan, bu öğretim yılında da 205 öğrenciye burs verdiklerini kaydetti.

Daha sonra sanatçı için Emirsultan Camisi'nde mevlit okutuldu.