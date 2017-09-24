Bakanlar Eroğlu ve Bak Rize'de

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RİZE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Buradaki bütün tahkimatlar ve dere ıslahları estetik olacak. Köprüler kesinlikle estetik ve zarif yapacağız." dedi.

Bakan Eroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kentte bugün yapılacak olan toplu temel atma töreniyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi.

Rize'de bugün 16 tesisin temelinin atılacağını ve toplam maliyetinin 207 milyon lirayı bulduğuna işaret eden Eroğlu, bunların talep edilen acil yatırımlardan oluştuğunu, bir kısmının ihalesinin yapıldığını, bir kısmının da inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bütün dereleri bu kapsamda islah ettiğine değinen Eroğlu, "Hatta biz başka yerde köprü yapmıyoruz. Burada yaklaşık 10 köprü, 20 tane de menfez inşa edeceğiz. Dolayısıyla bu konuda da destek veriyoruz. DSİ dışında da Orman Genel Müdürlüğü burada orman köylülerine gelir getirici fidanlar dikerek en yakın köydeki vatandaşlara taksim ediyor. 3 yıllık bakımı ve bütün masrafları bize, geliri 49 yıl vatandaşlara olmak üzere ORKÖY kredisi vereceğiz. Bunun dışında bal ormanları, yeni orman yolları, sanat yapısı ve üst yapı gibi Orman Genel Müdürlüğü yapıyor." dedi.

Bakan Eroğlu, Rize'de şehir merkezinin yanı sıra 3 ilçe, 10 mahalle ve 17 köyde yaklaşık bin 680 dekar arazinin bu çalışmalarla taşkınlardan korunacağına işaret eden Eroğlu, ayrıca şehre Trabzon'daki gibi bir Uzungöl kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Uygulama ve master planı hazır, bunları hayata geçireceğiz. Geçen gelişimizde Cumhurbaşkanımız burada bir tabiat parkı yapılmasını söylemişti ve başladık. İki kısıma ayırdık ve birinci kısım bitti. Birinci kısımda eksikler var onları göreceğiz. İkinci kısımda da bir çalışma yaparak Rize Belediyemiz tarafından işletilecek. Hakikaten muhteşem bir manzara ve Rize'nin de böyle bir alana ihtiyacı var."

Geçen yıl kentte düzenlenen ulusal taşkın koruma sempozyumunun çok faydalı olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Taşkınları önlemek için derelerin üst bölümlerinde çalışma yapılım diye başladık. Rize'de özellikle yüksek havza tedbirlerini tersip bendleri, ağaçlandırma gibi önlemleri üç tane birim yapacak. Bunun ilk uygulamasını da burada yapıyoruz. Allah nasip ederse bugün temeli atılacak. Bu çok önemli bir adım." ifadesini kullandı.

- Çalışmalara sıkı kontrol

Rize'de geçen yıl 56 tane müjde verdiklerini ve bugün bu sayının 70'e çıktığını belirten Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam 70 müjde ve 513 milyon liralık müjde vermişiz. Peki diyeceksiniz ki daha önce verdiğin müjdelerin kaçı tamamlandı? Şuanda 30 tanesi tamamlandı. Geri kalanları devam ediyor ve bitmek üzere. Kalanlarının da tamamlanması için arkadaşlara talimat verdik. Rize için herhangi bir ödenek sıkıntımız yoktur. Buradaki bütün tahkimatlar ve dere ıslahları estetik olacak. Köprüler kesinlikle estetik ve zarif yapacağız. Bunları gerekirse valilik ve belediyenin internet sitesinde köprü tipleri yayınlanacak ve vatandaş hangisi beğeniliyorsa seçecek. Bunların bir kaçını sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdim ve kendileri kemerli olan köprüleri beğendi, düz ve kutu gibi olanları da beğenmedi. Rize, Türkiye'nin incisi ve muhteşem güzellikleri olan bir şehrimiz, dünya liderimiz Cumhurbaşkanımızın memleketi. Buraya yapılan herşeyi önce kendiniz beğeneceksiniz. Açık söyleyeyim beğenmediğim şeyi bizzat kontrol edip, yıktırıp yeniden yaptıracağım. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum."

-"Ormanlık alan artık gelir getirecek"

Bakan Eroğlu, orman teşkilatının gelir getirici çalışmalara imza atacağı bilgisini paylaşarak, bu konuda bir eylem projesi hazırlanacağını bildirdi.

Mahallelere yakın ormanlık alanların artık gelir getireceğini aktaran Eroğlu, "Gerekirse kızılağacı keseceğiz onun yerine bal ormanı kuracağız. Kestane mi ister, çiçek balı mı ona göre. Veyahut gelir getirici ceviz, badem... Burada likapa çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile likapa yani mavi yemişle ilgili seferberlik başlattık. Bu kanser için bir ilaç. Bunun gibi vatandaşın istediği gelir getirici türleri orada dikeceğiz. Hem araziyi koruyacağız hem de vatandaş oradan gelirinden istifade edeccek. Böyle bir seferberlik için Orman Genel Müdürümüze ve Orman Bölge Müdürlüğümüze talimat verdim. Bunu da bir ay içerisinde hazırlayacaklar. Bu da önemli bir müjde." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'nin de dahil olduğu Doğu Karadeniz Gelişim Projesi'nin bulunduğunu anımsatan Eroğlu, "Biz bunu bakanlıkla olan kısmını ayırdık ve burada DSİ'nin, Orman Genel Müdürlüğünün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapacağı bütün çalışmaları bir kitap haline getirdik. Bizimle alakalı kısmı yaklaşık 30 milyar 345 milyon lira yapıyor." ifadesini kullandı.

Kitabı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a veren Eroğlu, "Bakın bunu bakanıma veriyorum kendisi çok iyi takipçidir. İstanbul'da beraber bir dostluğumuz var. O bakımdan bunu takip edeceksiniz kim gecikirse ceza vereceğiz, zamanın da bitirine de takdirname var." dedi.

-Arhavi'deki sel

Bakan Eroğlu, Arhavi'deki yağışlar hakkında da bilgi vererek, bölgede son 24 saatte yoğun yağışın olduğunu bildirdi.

Can kaybının yaşanmadığı yağışlarda, Arhavi'de kaçak olarak dere yatağına yapılan bir çay toplama tesisinin sular altında kaldığını vurgulayan Eroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Özellikle Arhavi'de son 24 saatte 248 milimetrelik bir yağış aldı. Normalde Türkiye'de ortalama yağış 74 milimetre. Neredeyse onun üçte biri. Allah'a şükür Arhavi'de dereleri temizlemiştik ve bazı kritik noktaları hallettik ve büyük bir sıkıntı olmadı. Bir çay alım tesisini su bastı. Sebebi dere yatağına kaçak çay alım tesisi yapmış. Cankurtaran'a 167, Hopa-Çavuşlu'ya 144, Fındıklı 104, Çayeli'nde 72 kilogram metrekareye yağış aldı. Bu dereler islah edilmeseydi büyük felaket olurdu. Allah'a şükür can kaybı yok ve bütün ekipler orada. Biraz önce Artvin Valimiz ile görüştüm ve hatta geleyim mi diye sordum ve sıkıntı olmadığını söyledi."

-"Meteoroljide çok ileri bir teknoloji kurduk"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce akıllı telefonlarda kullanılması için bir uygulama hayata geçirildiği belirten Eroğlu, uydu görüntüleri, yağışlar ve sıcaklıklar gibi çok sayıda bilginin buradan anlık olarak insanlara ulaştırıldığını söyledi.

Uygulamayı basın mensuplarının kullanıp kullanmadığını da soran Eroğlu, "Bütün ikazlar, yağışlar ve sıcaklıklar herşeyi görmek mümkün. Ben şuanda hava durumuyla ilgili bilgi vereyim. Rize'de yüzde 95 nem bir miktar yağış var. Pazartesi yağış var, salı günü bulutlu. Alarm sistemi burada mevcut. Sizlerden ricam herkeste akıllı telefon var. Bunu lütfen yüklesinler. Biz bir alarm durumunda bütün kurum ve kuruluşları ikaz ediyoruz. Önceki gün Arhavi ve Artvin için yaptık. Böyle bir teknoloji dünyada 6 ülkede var. Bunlardan birisi de biziz." ifadesini kullandı.

Uygulamanın yüklenmesi konusunda Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş'e bazı talimatlar veren Eroğlu, "İsmail bey gittiğim yerde kusura bakmayın eğer buradaki insanların yüzde 95'i yüklememiş olursa sorumlu Meteoroloji Şube Müdürüdür. Bu teknoloji kurmak için benden dünyanın en süper bilgisayarını istemedin mi? Para verdik mi? Aldın mı? O zaman bunu niye kullanmıyoruz? Burada yüklü olan kaç kişi var arkadaşlar?" diye konuştu.

Erdoğlu, bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle ilgili bir de hatırasını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Dünyada tahminlerde ilk altıya giriyoruz. Süper bilgisiyar var. Hatta ben almayacaktım bir hatıramı anlatayım. Teknik üniversitede doçent iken çok ileri bir bilgisayar alacaktım. Rektör 'ne gerek var?' diye söylemiş. Bende bunu klavyesi hariç ekranı görüntüleme cihazı, sistem ünitesi dedim ve rektör bilgisayar olduğunu anlamadı. Fakat klavye gelince fatura kesecekler rektör dekanı çağırmış ve 'Veysel hoca kapıdan sokamadığı bilgisayarı bacadan soktu' demiş. Bana da süper bilgisayar için gelindiğinde içimden 'ne gerek var?' dedim sonra aklıma o geldi ve getir dedim."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Oman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Rize'ye yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Bak, Rize'nin geçmişte dere ıslahları ve taşkın korumayla alakalı önemli problemleri olduğuna işaret ederek, Orman ve Su İşleri Bakanlığının bunları adım adım giderdiğini söyledi.

Bak, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar size bağlı genel müdürlüklerin yaptığı yatırımlarla beraber Rizemize güzel bir ortam ve gelecek hazırlıyorsunuz. Biz her yağmur yağdığında yerel yöneticiler ve ilin yöneticileri dikkatlerimizi artırıyoruz. Özellikle mevsimlerin değişmesi nedeniyle meydana gelen yağışlar etkili oluyor. Ama sizlerin planlaması ve yaptığı değerlendirmelerle bunları aşıyoruz. Her gelişinizde burayla ilgili bir özen gösteriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Rize'de programımızın olduğunu söyledim. Kendisi de vatandaşlarımıza özellikle selamlarını iletti. Buradaki konuları takip ediyor. Sahada olacağız ve bizim arzumuz bu işlerin süratli bir şekilde tamamlanması. Arzumuz bu derelerin turizme ve bölgenin doğasına güzellikler katması. Sel felaketi ya da baskınlar ile oluşacak olumsuz görüntülerden uzaklaşmasını istiyoruz. İnsanlarımızın hayatları çok önemli."