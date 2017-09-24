ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat yedinci gününde

24 Eylül 2017 Pazar, 12:55

ŞIRNAK (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, yedinci gününe girdi.

Dün seviyesi yükseltilen, ilave birliklerin katıldığı tatbikatta bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar, sahada manevra yaptı.

Askerler ilk kez zırhlı araçlardan inerek mayınlı bölge taraması yaptı, güvenli bölge oluşturduktan sonra zırhlı araçların geçişi sağlandı.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından Silopi-Habur bölgesinde 18 Eylül'den beri icra edilen tatbikatın ikinci safhasına ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirilmişti.