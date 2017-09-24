İçişleri Bakanı Soylu: (1)

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin en güvenli ve sorunsuz bölgesidir. Yıllardır böyledir ama bunu bile çekemeyen bir üst akıl, bir şeyler yapmaya çalışıyor." dedi.

Soylu, AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Partililere emeklerinden dolayı teşekkür eden Soylu, siyasette hizmetin önemine işaret ederek, AK Parti'nin 15 yıldır büyük bir gayreti ortaya koyduğunu bildirdi.

Soylu, yapılan kongrelerin sadece yöneticilerin değiştiği kongreler olmadığına belirtti. Soylu, "Bizim kongrelerimiz sadece siyasi vesikalar değildir. Bilmenizi istiyorum bizim kongrelerimiz bin yıldır bu coğrafyada emanet edilen her değerin ama her değerin sımsıkı sarıldığı ve tutulduğu, onu en kıymetli mücevherat gibi sakladığımız bütün değerlerin yeniden hep beraber bir yeminle geleceğe aktarılma ortamlarıdır, birliğimiz ve beraberliğimizdir." diye konuştu.

Siyaset yapmanın önemine değinen Soylu, dünyadaki siyasetin de doğru okunması gerektiğini ifade etti.

Soylu, Türkiye'nin ilginç bir hayat hikayesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük bir kurtuluş mücadelesi sonunda kurduğumuz ülkemizde, 1960 darbesinden itibaren çok farklı bir mücadelenin içerisindeyiz. Darbelerle, darbecilerle uğraşıyoruz. Adına vesayet dediğimiz baskıcı, iktidarı belli bir elite vermeyi amaç edinmiş bir zihniyetle uğraşıyoruz. Sürekli ülkemi̇zde bi̇rtakım grupları çatıştırmaya, bi̇zi oyalamaya, bi̇zi i̇stikametimizden ve hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yıllarca anayasamızı yaptırmadılar. Şurada daha 4-5 ay önce, 16 Nisan'da, darbelerden kalma son kırıntıları yazılı anayasadan bir şekilde o anayasanın birtakım darbe kırıntılarını da atalım dedik. Bütün dünya ayağa kalktı."

- "Yıllarca ekonomik operasyonlarla bizleri uğraştırdılar"

Türkiye'yi yıllarca terörle, şiddetle uğraştırdıklarına dikkati çeken Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Hatırlayın 1980 öncesi dönemde anarşi diye bir terim vardı, sonrasında bu terim terör oldu çıktı. PKK çıktı, yaklaşık 40 yıldır da onunla uğraşıyoruz. Yıllarca ekonomik operasyonlarla bizleri uğraştırdılar. Osmanlı'nın son zamanında Düyun-u Umumiye diye bir şey vardı. Sonra modern zamanlarda Düyun-u Umumiye'nin yerini IMF aldı. Boyunduruklarından kurtulana kadar hepimiz biliyoruz akla karayı seçtik ve bugün bir bakıyorsunuz ki 15 Temmuz hadisesi, onun öncesinde 17-25 Aralık darbesi, Gezi, 6-7 ekim olayları... Türkiye gelişme gösterdiği her noktada karşısında anormal bir hadiseyle, siyasi bir olayla karşı karşıya kalmaktadır. Artık bu fotoğrafı hep birlikte görmek durumundayız."

Bakan Soylu, Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye'nin en güvenli ve sorunsuz bölgesi olduğunu aktararak, "Yıllardır böyledir ama bunu bile çekemeyen bir üst akıl, bir şeyler yapmaya çalışıyor." dedi.

Kefken açıklarında batan sığınmacı botuna değinen Bakan Soylu, toplam 22 insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Soylu, Karadeniz'de sığınmacı kaçakçılığı diye bir meselenin hiçbir zaman olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yoktur ama 13 Ağustos'tan itibaren birden bire kaçakçılık hadisesi meydana gelmeye başladı. Bir aydır. 834 kişiyi Sahil Güvenliğimiz, 237 kişiyi de jandarmamız yakaladı. Toplam bin 71 kişi. Bir ay içerisinde, herhangi bir kaçakçılık olmayan Karadeniz için ifade etmek istiyorum ki bu önemli bir rakamdır. Bin 71 kişi. Tıpkı onun gibi hiç olmayan işler... Eren Bülbül evladımızın şehadeti, ondan önce 3 polisimizin şehit olmasıyla neticelendirilen yine Maçka ilçemizdeki saldırı. Peki sebep nedir? Sebebi şu, Türkiye'nin üzerinde birileri gölge oyunu oynamak istemektedir. Türkiye'den kötü bir fotoğraf, her yerini sorunlu göstermek istemektedirler."

- "Türkiye bugün çok ciddi bir mücadelenin içerisindedir"

Oysa Türkiye'nin bugün çok ciddi bir mücadele içerisinde olduğuna vurgu yapan Soylu, bir yandan PKK, bir yandan PYD, bir yandan FETÖ, sınırlar dışında DEAŞ ile çok ciddi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

Bakan Soylu, öte taraftan 4,5 milyon Suriyelinin göçünü yönetmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir yandan üzerimizden geçirmeye çalıştıkları uyuşturucunun önünü kesmeye çalışıyoruz. Diğer yandan 2019 itibarıyla kendimizi yeni bir geleceğe hazırlıyoruz ve hepsini yaparken de ekonomimiz ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüyor. İşsizlik azalıyor, ihracatımız 150 milyar doların üzerine yeniden çıktı." diye konuştu.

Bütün bunların kolay işler olmadığına değinen Soylu, şunları aktardı:

"Bu başarıdan rahatsız olanlar var. Onlar bizim nereden güç aldığımızı biliyorlar. Bu milletin güçlü olduğunda neler yapabileceğini çok iyi biliyorlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan kılıç değil, iman olduğunu, bu birlik olduğunu, beraberlik olduğunu biliyorlar. O yüzden bir yandan terörle mücadelemize, bir taraftan kardeşliğimize, bir yandan da kültürümüze saldırıyorlar ve Recep Tayyip Erdoğan'ı, kıymetli Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi kabul edemiyorlar. Hazmedemiyorlar ve sürekli ona saldırmaya çalışıyorlar."

AK Parti'nin 15 yıldır yaptığı başarılara değinen Soylu, inanç ve coğrafyanın kendileri için çok hassas olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bize yapılanların, bizimle uğraşılmasının, bizim güçlü olmamızın arzu edilmemesinin arkasında dünyanın bu en önemli ve en özellikli toprak parçasında yaşıyor olmamızın önemi var. Bu coğrafya bir risk coğrafyası olduğu kadar aynı zamanda bir fırsatlar coğrafyasıdır. Bu coğrafyanın külfeti de ağırdır, milleti de o kadar fazladır. Biz bu vatanın her santimetrekaresine binlerce şehit veren bir milletiz. Bu güne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)