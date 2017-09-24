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ŞANLIURFA (AA) - Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği, "Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle bir Kürt devletçiği kurulmasına izin vermeyeceklerini" duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Deyrizor, Haseke ve Rakka bölgelerinde terörle mücadele bahanesi adı altında Kürt devletçiği kurulmasının planlandığı belirtildi.

Suriye'yi devletçiklere bölmek isteyen projenin durdurulması için Türkiye'den destek beklendiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asırlardır ecdadımızdan miras kalan topraklarımızı dünya terör listesinde adı geçen PKK'nın uzantısı PYD-YPG terör örgütleri ile aralarında bir fark bulunmayan DEAŞ terör örgütüne asla teslim etmeyeceğiz ve topraklarımızda bulunmalarını kabul edemeyiz. Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle bir Kürt devletçiği kurulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nden, PYD-YPG terör örgütlerinin daha fazla topraklarımızda ilerlememesi için müdahale etmesini ve topraklarımızı işgalden kurtarmasını talep ediyoruz. Biz tüm imkanlarımızı ve ÖSO birlikleri arasında bulunan savaşçı evlatlarımızı Türkiye'nin emrine vermeye hazırız. Yeter ki bölgelerimiz PYD-YPG teröristlerinin işgalinden kurtarılsın."



