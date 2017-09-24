Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TEKİRDAĞ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "Türkiye'nin, yeni bir paylaşım ve yeni bir Sevr haritasının ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir ortamda birlik beraberliğe ihtiyacı var. Türk milleti ne zaman bir ve beraber olmuşsa dünyaya hükmetmiştir." dedi.

Günal, İsmet İnönü Spor Salonunda düzenlenen MHP Tekirdağ 12. Olağan İl Kongresinde, yaptığı konuşmada ülkenin kritik bir süreçten geçtiği zamanda düğün havası içinde kongre gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mecliste tezkere görüşmesi yaptıktan sonra Tekirdağ'a geldiklerini ifade eden Günal, "Ülkemiz şu sıralar kritik bir zamanda. Ülkemiz çok önemli süreçlerden geçiyor. Ülkemizde her yıl farklı olaylar meydana geliyor ve bu süreçler çok çabuk geçiyor. Böylesine önemli bir süreçten geçtiğimiz ortamda birlik beraberlik içerisinde düğün yapar gibi kongre yapmanın da Milliyetçi Hareket Partisine yakışır bir kongre yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Günal, Türkiye'de her yıl farklı süreçlerin cereyan ettiğinine değinerek, "Geçen yıl bu vakitler darbeyle uğraşıyorduk onun etkileri ile uğraşıyorduk, bir önceki yıl iki seçim arası şehit cenazelerini kaldırıyorduk bugün şükür olmamış veya az olmuş diyoruz. Allah onlara rahmet eylesin, Allah onlardan razı olsun. Çok çabuk unutuyoruz. Türkiye'nin, yeniden bir paylaşım ve yeni bir Sevr haritasının ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir ortamda birlik beraberliğe ihtiyacı var. Türk milleti ne zaman bir ve beraber olmuşsa dünyaya hükmetmiştir. Ne zaman birbirimize düşmüşsek aramıza girenler bizleri yönetmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin önünde avantajlı bir dönem olduğunu aktaran Günal, milli birlik ve beraberliğin sağlanıp, Türk milletinin birbiriyle değil düşmanlarıyla uğraşması gerektiğini sözlerine ekledi.