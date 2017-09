Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2019'a giderken Türkiye'de AK Parti'nin karşısında iktidara talip anamuhalefet de siyasi bir hareket ve bir lider de olmadığını belirterek, "Hepsinin tek derdi var, AK Parti'yi 2019'da devirmek, hepsinin tek derdi var, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2019'da seçtirmemek." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ta partisinin Çayıralan ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, kongrerin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

AK Parti'nin bugün Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatları ve halkıyla bütünleşmiş Türkiye haritası olduğunu, partileri, Türkiye'nin siyasi haritasından çekildiğinde ülkenin siyasal anlamda birbirinden kopuk, ayrı, bölük pörçük bir yapıya bölündüğünün hep beraber görüldüğünü vurgulayan Bozdağ, AK Parti'yi, "Türkiye'nin çimentosu" olarak nitelendirdi. Bozdağ, siyasetlerinin anayasasının tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğunu bildirdi.

Bugün teröre karşı sadece güvenlik güçlerinin etkin mücadele vermediğine dikkat çeken Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunun yanında legal, demokratik siyaset yapmak da terörle mücadelenin bir yoludur. AK Parti'nin Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da, Şırnak'ta yaptığı gibi cesur, samimi, milletle kucaklaşan siyaset anlayışını başka partiler de yapmış olsa orada onlar da kendilerine siyaset alanı açsa bölücü terör örgütüne en büyük darbelerden birini vurursunuz. Ankara'da, İstanbul'da konuşmak kolay. Her yerde konuşacaksın, aynı düşünceyi her yerde söyleyeceksin. Milliyetçilik de budur, vatanperverlik de budur, Atatürkçülük de budur. Hepsini birlikte yapacağız. AK Parti bu anlamda Türkiye'nin her yerinde büyük bir cesaretle söyleyen, milletiyle buluşmayı başarmış bir harekettir. O nedenledir ki AK Parti, Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin hedefindedir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 2019 seçimlerine gidildiğini, Türkiye'nin pek çok sorunu olduğunu ancak başta gelenler arasında anamuhalefet sorunu bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, iktidara talip, iktidara alternatif bir anamuhalefeti olmadığına değinen Bozdağ, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'nin anamuhalefetinin tek derdi vardır, iktidar olmak derdi değildir. Bunların, tek derdi AK Parti'yi iktidardan indirme derdidir. AK Parti'yi devirme derdidir. Yoksa CHP'yi iktidara taşıma, AK Parti'ye alternatif yapma diye CHP'nin bir derdi yoktur. İktidar olma hedefi olmayan bir siyasal hareketin Türkiye'de olma şansı var mıdır? Onun için ne yapıyorlar, AK Parti'yi iktidardan devirme hedefi kimin varsa onlarla aynı istikamette koşmaktalar. AK Parti'ye zarar verme ihtimali kimin varsa bu ihtimale dahil onlarla ittifak yapıyorlar. Hasılı 'AK Parti gitsin tek, Türkiye'nin ekonomisi batsın, tek Türkiye batsın' diyecek kadar bir akıl tutulması ile karşı karşıyayız. Böyle bir anamuhalefet partisi olabilir mi? İktidar olmak, planla programla projeyle olur. Milletin, bunları kabul etmesi ve desteklemesi ile olur. Bunun yolu da millete derdinizi anlatmaktır, milletin kapısına gitmektir ama maalesef bugün Türkiye'de iktidara alternatif değil, iktidarı devirmek için yemin etmiş bir anamuhalefet partisi var. İktidar olmak için değil, iktidarı devirmek için bütün umudunu felakete bağlamıştır. 'Felaketler olsa da halk iktidardan, Tayyip Erdoğan'dan bir soğusa.' İktidar olmak için umudunu krize, kaosa bağlamış bir anamuhalefek var. 'Bir kriz olsa kaos olsa da halk bu iktidardan kopsa, Tayyip Erdoğan'dan, aleyhine bir geçse' diye avucunu ovuşturan bir anamuhalefet var. İktidar olmak için değil, iktidarı devirebilmek için umudunu artan terör eylemlerine bağlamış bir anamuhalefet partisi var"

Bozdağ, iktidar olmak için değil, iktidarı devirmek için Türkiye'yi yabancı güçlere şikayet eden, şikayet edenleri destekleyen bir anamuhalefet partisinin var olduğunu aktardı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yabancı ülkelerin Türkiye'yi dışlamasından, Türkiye'yi yalnızlaştırmasından, Türkiye'ye karşı birtakım yaptırımlar uygulamasından medet uman bir anamuhalefet partisi var. Merkel, 'Türkiye'de güvenlik yok, gitmeyin' diyor. Türkiye'nin anamulalefeti de 'doğrudur' diyor. Böyle bir anamuhalefetimiz var. Böyle bir anamuhalefet iktidarın talibi değildir. Onun için de dikkat edin, 2019'a giderken Türkiye'de AK Parti'nin karşısında iktidara talip anamuhalefet de yoktur, siyasi bir hareket de, siyasi bir lider de yoktur. Hepsinin tek derdi var, AK Parti'yi 2019'da devirmek, hepsinin tek derdi var, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2019'da seçtirmemek. Bunlara izin verecek miyiz? 2019'da terör örütleri PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C dahi bilimum terör örgütleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi kaybetsin diye mücadele ediyorlar, şimdiden başladılar. Almanya'sı, Avusturya'sı, Hollanda'sı pek çok batılı ülke, bu kadro ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 2019'da kaybetsin diye emin olun Türkiye'nin siyasilerinden daha fazla seviniyorlar. Onun için 2019, anamuhalefet ile AK Parti'nin bir yarışı olmayacak. Büyük bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, istikrarlı bir Türkiye, huzur, barış ve güven içerisinde bir Türkiye olmasını istemeyen terör örgütleri, uluslararası güçler ve bilimum bunlara destek verenler de beraber esasında, bir dünya mücadeleyi gerektiriyor."

