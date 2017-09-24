Akülü engelli aracında uyuşturucu ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda, akülü engelli aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili biri engelli 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Havalimanı iç hatlar bölümüne akülü engelli aracıyla giriş yapan kişinin hareketlerinden şüphelenen görevliler, durumu Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, engelli A.G'nin kullandığı akülü aracın bölmelerine gizlenmiş, 10 paket halinde 13 kilogram esrar ele geçirildi. A.G. ile havalimanından çıkmaya çalışan M.G. gözaltına alındı.
Öte yandan, narkotik ekiplerinin, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda da 101 pakette 28 gram eroin, 12 paket kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi. Ev sahibi S.K. ve Ç.K. gözaltına alındı.