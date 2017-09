MHP Genel Sekreteri Büyükataman:

BURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumuna ilişkin, "Umuyor ve temenni ediyorum ki sonu kendileri için felaket olacak bu adımdan bugün tez elden vazgeçerler, aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti devleti ulusal güvenliğini toprak bütünlüğünü ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne tehdit olabilecek her türlü teşebbüsü akamete uğratabilecek güçte, kudrette ve kararlılıktadır." dedi.

Büyükataman, partisinin Bursa Teşkilatı 12. Olağan Kongresi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, IKBY'nin tartışmalı referandumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının test edilmemesi tavsiyesinde bulunan Büyüktaman, "İktidarıyla muhalefetiyle topyekun Türk milleti, bu ihanet oyununun farkındadır ve bu oyunları boşa çıkarmak adına da her türlü kararlılığı ortaya koyabilecek inanç içindedir." diye konuştu.

Bu anlamda da hükumetin önce Milli Güvenlik Kurulu ardından da Bakanlar Kurulunu toplamak suretiyle, muhtemel gelişmelere mukabil atılacak adımların ne olabileceğini çok detaylı ve kapsamlı bir şekilde ortaya koyduğunu aktaran Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MGK toplantısı sonrası bu konuya Türkiye Cumhuriyeti devleti, kararlılığını ifade edebilecek anlama gelen açıklamalarını da bütün dünyanın duyabileceği şekilde ifade etti. Dün bu konuda aslında 30 Ekim'de bitecek olan Irak ve Suriye'ye gerektiğinde sınır ötesi harekata imkan sağlayacak tezkerenin süresini öne alarak TBMM bir araya geldi. Dün yapılan Meclisteki görüşmelerde de, inanıyorum ki milletimiz yakından takip etti, bütün siyasi partiler bu konuda devletimizin yanında olduğunu, bir oldu bittiye rıza gösterilmeyeceğini ve Barzani yönetiminin o kukla anlayışın bölgeyi daha büyük tehlikelere, tehditlere maruz bırakmadan aklını başına alması gerektiğine dair kararlılığını bir kez daha TBMM ortaya koydu. Umuyor ve temenni ediyorum ki sonu kendileri için felaket olacak bu adımdan bugün tez elden vazgeçerler, aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti devleti ulusal güvenliğini toprak bütünlüğünü ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne tehdit olabilecek her türlü teşebbüsü akamete uğratabilecek güçte, kudrette ve kararlılıktadır. Tavsiyemiz aklını başına almasıdır."

- "Hassas bir dönemden geçiyoruz"

Partisinin il teşkilatlarının, kongrelerini önümüzdeki ay tamamlayacağını da ifade eden Büyükataman, Türkiye'nin çok kritik, nazik bir süreçten geçtiğini aktardı. Büyükataman, şunları dile getirdi:

"İçeride ve dışarıda terör başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devleti çok ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya. Mübalağa etmiyorum belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı ölçüde devletimiz kuşatmayla, dayatmayla ve ihanetle karşı karşıya. Bu itibarla Türk milletinin bugün her şeyden çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç hissettiği nazik bir dönem yaşıyoruz. Siyasi partilerimiz şüphesiz hayri hükmi şahsiyetler olarak kendi programlarını, iddialarını ortaya koymak adına milletten yetki talep eden kuruluşlar ancak şartlar gereği, ülkenin içinde bulunduğu nezaket göz önüne alındığında önce ülkem ve milletim anlayışı içinde hareket edenler, ki tamamının bu anlayış içinde olması lazım, her türlü siyasi mülahazadan uzak, ülkenin içinde bulunduğu bu nazik şartları gözardı etmeksizin bir siyaset icra etmesi lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bugün her zamankinden çok bunu gerektirmektedir. MHP bütün mensuplarıyla bunun idraki içinde olan bir partidir."