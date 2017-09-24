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Emniyet kemeri arkadan bağlı sürücü koltuğundan yola fırladı

24 Eylül 2017 Pazar, 16:19

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'dan İzmir yönüne giden Murat Işık'ın (24) kullandığı 64 FD 001 plakalı otomobil, Caferbey Mahallesi yakınlarında takla attı.

Otomobilden fırlayarak yola savrulan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan ve ağır yaralanan Rabia Gökmen (22) ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, sürücü tarafındaki emniyet kemerinin, kemer ikaz sesi duyulmaması için sürücünün arkasından bağlanarak sabitlendiğini saptadı.


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