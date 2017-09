İçişleri Bakanı Soylu: (1)

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Daha önceden defalarca operasyon yaptığımız, onlarca teröristleri, yüzlerce silah ele geçirdiğimiz bölgeyi adam 'piknik mekanı' diye tabir ediyor. Tabii sonradan biz bunun iftira olduğunu, o adamların terörist olduğunu kod adlarıyla beraber ortaya koyunca, bu sefer baktılar ki oradan gol yiyorlar, şimdi yaklaşık 10 gündür de bir cenazeye sarıldılar." dedi.

Soylu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Kürsülere sadece konuşmak için çıkanlardan olmadıklarını dile getiren Soylu, "Bir eser bırakmadan, bir şeye destek olmadan sadece konuşan insanlardan olmadık, sizler de olmadınız. Şimdi birileri diyebilir ki 'Muhalefet konuşmaktır ve eleştirmektir. İcra makamı değildir.' Evet doğru, icra makamı değildir ama muhalefet yapılan iyi işleri kötü gösterme, yapılana karşı çıkma makamı da değildir." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'de muhalefetin iyi bir şey yapmadığı gibi yapılana da engel olmaya çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim itirazım bunadır. Şehir hastanesi projesini mahkemeye veren bir zihniyetten bahsediyoruz. Biz dedik ki 'Milletimize en modern sağlık hizmetini sunacağız.' Adamlar tuttular şehir hastanelerini mahkemeye verdiler. Bunun gibi birçok projeyi çeşitli bahanelerle mahkemeye verdiler. Yıllarca bu ülkede sandıktan çıkaramadıkları iradeyi, yüksek yargı eliyle kullandılar, bu ülkenin önüne setler çektiler. Onlar siyaset alanını daraltmaya çalıştılar. Bizler, sizler genişlettiniz. Sonunda geldiler, eleştirecek alanları da kalmadı, sandıkta yenildiler, altyapı yatırımlarında yenildiler, ekonomi yüzde 5 büyüdü, ihracat 150 milyar dolara geldi, alanları sürekli olarak daraldı."

- "Allah insanı şaşırtmaya görsün"

Soylu, "15 Temmuz yargılamalarına dil uzatmaya çalıştılar. Baktılar olmadı, millet çok tepki gösteriyor, ondan da çark ettiler. Ankara'dan İstanbul'a yürüdüler, devletin sırlarını ifşa edenler için o da tutmadı. Bir de üstüne Çanakkale'de şehitlerimize saygısızlık ettiler. İyice rezil, rüsva oldular. Allah insanı şaşırtmaya görsün. En sonunda bir çıkmaza girip HDP ile kol kola girecek noktaya, terörle mücadeleye dil uzatacak noktaya geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, iki hafta kadar önce terörle mücadelelerine ilişkin hiç yakışmayacak bir iftiranın ortaya konulduğunu kaydederek, "Yerli malı insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarının imha ettiği teröristleri sivil ilan ettiler. Piknik yapıyorlardı, sanki orası Hıdırnebi Yaylası, sanki orası Sultanmurat, sanki orası Uzungöl. Daha önceden defalarca operasyon yaptığımız, onlarca teröristleri, yüzlerce silah ele geçirdiğimiz bölgeyi adam 'piknik mekanı' diye tabir ediyor. Tabii sonradan biz bunun iftira olduğunu, o adamların terörist olduğunu kod adlarıyla beraber ortaya koyunca, bu sefer baktılar ki oradan gol yiyorlar, şimdi yaklaşık 10 gündür de bir cenazeye sarıldılar." ifadesini kullandı.

Bunların her birini gördüklerini ve yaşadıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"15 yıldır milletimizin hizmetinde olan bu kadro her türlü engellemelere rağmen, her türlü ayak oyunlarına rağmen, her türlü darbeye rağmen, her türlü iftiraya rağmen liderine yönelmiş haksız saldırılara rağmen bu kadro bir gün dahi geri adım atmadı. Ülkemizin gelişmesi için, ülkemizin zenginleşmesi için, ülkemizin yarınlara gitmesi için, çelimsiz bir Türkiye değil, zayıf bir Türkiye değil, söylediklerinde süklüm büklüm olan bir Türkiye değil, güçlü, kudretli, ne yapacağını bilen bir Türkiye için, 2023 hedeflerine ulaşabilmek için, 2053'de bütün dünyaya, 2071'de bütün dünyaya Türkiye'nin gücünü gösterebilmek için bu kadro bir gün daha geri adım atmadı."

Soylu, çok çalıştıklarını vurgulayarak, bu kongrelerin önemli olduğunu, o nedenle de bir tanesini bile kaçırmamaya çalıştıklarını söyledi.

- "Bilesiniz ki sözümüz dünyaya hüküm olacak"

AK Parti kadrolarına da teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

"Biz bir bütünün parçasıyız, biz mücadelenin bir parçasıyız, Akçaabatlılar. Bu arkadaşlarımız sadece ilçe başkanlığı yapmıyorlar, burada ortaya koydukları iradeyle Türkiye'yi bir makasa almaya çalışan, medeniyetimize haddini bildirmeye çalışanlara karşı bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Biz burada sadece bugün bir kongre yapmıyoruz. Türkiye'yi bir makasın içerisine mahkum etmeye çalışanlara karşı sadece kendi topraklarımıza, medeniyetimize, zenginliğimize sahip çıkmıyoruz. Biz büyük bir milletiz, asil bir milletiz, zenginliğimizle sadece kendimize bakmıyoruz, dünyada ne kadar mazlum var, bu kongreden onlara güç veriyoruz, kuvvet veriyoruz ve kudret veriyoruz. Tarih bizim önümüze büyük bir fırsat koymuştur, Türkiye'mizin önüne. 21. asrın başında başlayan bu yolculukla bu fırsatı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Onun için bu kongredeyiz."

Soylu, huzur içinde bir Türkiye istediklerini vurgulayarak, "Bir tek şey istiyoruz, hedeflerimize ulaşmak. Bir tek şey istiyoruz, bizden önce büyüklerimizin, bizden önceki nesillerin çektiğini bizden sonraki nesillere çektirmemek. Bir tek şey istiyoruz, güçleneceğiz, daha büyüyeceğiz, daha zengin olacağız. Bilesiniz ki sözümüz dünyaya hüküm olacak, hüküm olacak." dedi.

Soylu, Tunceli'den Afyonkarahisar'a 200 öğrenci getirdiklerini de kaydederek, bu coğrafyanın bütün zenginliklerini görmelerini istediklerini söyledi.

(Sürecek)