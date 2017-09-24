Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye büyürken, bölgesinde rol sahibi olurken, Batı ülkelerinin, bu coğrafyada gözü olanların Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmek istemesini anlayabiliriz. Çünkü onların derdini ve muradını biliyoruz. Ama bu ülkeyi yönetmek üzere bir parti çatısı altında buluşmuş milletvekili kisvesi altında ortaya çıkan insanların teröristlerin başına bomba yağdıran silahlı insansız hava araçlarına karşı çıkmasını ve teröristlerin propaganda yapmasını asla tasvip etmiyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Malatya Darende Derneğinin Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'nda düzenlediği "Geleneksel 11. Piknik Şöleni''nde yaptığı konuşmada, Bursa'nın Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bölgesinde varlık mücadelesi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Biz artık gözümüzü açtık. Bugün Batı ülkelerinin, FETÖ ile mücadele ederken, bölücü terör örgütüyle mücadele ederken artık onları terör örgütü listelerinden çıkardığını gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Bunlar gerçekten de artık Türkiye'ye karşı hiçbir şeyi gizleme gereği duymuyorlar. Görüyorsunuz Belçika'da bölücü terör örgütü terör listesinden çıkardılar, Almanya'da meydanlarda mitingler düzenliyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın orada kardeşleriyle buluşmasını istemesini her türlü engeli ortaya koyuyorlar. Bu iki yüzlü tutumun milletimiz tarafından görüldüğünü bilmekteyiz."

Ülkeye kast eden kim varsa o eli kırmakta kararlı olduklarını ve kırmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin içinde kardeşlerimizle olan hukukumuzu bertaraf ederek bölgede barışı ve huzuru bozmak isteyen bölücü terör örgütünün üzerine gidiyoruz, onlara dünyayı dar ediyoruz. Türkiye büyürken, bölgesinde rol sahibi olurken, Batı ülkelerinin, bu coğrafyada gözü olanların Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmek istemesini anlayabiliriz. Çünkü onların derdini ve muradını biliyoruz. Ama bu ülkeyi yönetmek üzere bir parti çatısı altında buluşmuş milletvekili kisvesi altında ortaya çıkan insanların teröristlerin başına bomba yağdıran silahlı insansız hava araçlarına karşı çıkmasını ve teröristlerin propaganda yapmasını asla tasvip etmiyoruz. Bu nasıl bir şey. Yıllardır terörle ciddi manada mücadele edilmediğiyle ilgili olarak bizi eleştirenlerin şimdi savunma sanayisine yaptığımız yatırımlarla, güçlü silahlarımızla, insansız hava araçlarımızla onların hareket etme kabiliyetini tamamen ortadan kaldırdığımız vakitte birilerinin çıkıp kandilin ağzıyla konuşması Türkiye'deki siyasetçinin yapacağı iş değildir, olamaz."

- "Bu ülkeyi büyüteceğiz"

Daha sonra aynı ormanda Bursa Keşanlılar Derneği pikniğine katılan Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik ruhunun iyi anlaşılmasını istedi.

Çavuşoğlu, güçlü bir Türkiye için bıkmadan, usanmadan yürüyeceklerini belirterek, "Aksi takdirde biliniz ki bu coğrafyayı bize dar etmek isteyenlerin iştahlarını kabardığını görüyoruz. Ama şükürler olsun ki bölgede bugün 100 yıl öncesinde olduğu gibi plan ve proje peşinde koşanlar, ellerinde cetvellerle harita çizmeye çalışanlar, aramıza nefret ve nifak tohumları saçanlar bilsinler ki biz tarihimizden ders aldık. Bir defa, iki defa aynı delikten sokulduk belki ama bundan sonra bizi aynı delikten sokamayacaksınız, inadına birlik olacağız, inadına kardeş olacağız, inadına Türkiye paydasında, bu bayrağın gölgesinde buluşacağız ve bu ülkeyi büyüteceğiz." dedi.

Türkiye'nin son 15 yılda çok büyüdüğüne değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kendimize bir soru soralım. Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan çıktı. O Almanya kah bizim ülkemizden giden, kah diğer ülkelerden giden emekçiler vasıtasıyla taş üstüne taş koydu, büyüdü, gelişti. Ekonomisiyle çok büyük mesafe katetti. Biz 1920'li yılların ikinci yarısında çıktık, çalıştık, didindik. 13 milyonluk nüfusumuz bugün 80 milyona ulaştı. Biz de yapabiliriz, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Tüfeğimizi de helikopterimizi de tankımızı da enerjimizi de füzemizi de roketimizi de hepsini yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Birileri varsın çıldırsın. Onun için ayrımız, gayrımız yok. Hepimizin hedefi tek. Bu vatanı büyütmek. Bu milletin asalet duygusunu geliştirmek, çocuklarına çok güçlü bir miras bırakmak."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavşoğlu'na, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile partililer eşlik etti.