Artvin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

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ARTVİN (AA) - Artvin'de yaklaşık 100 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğinde bir araya geldi.

İlk defa 2013 yılında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", sosyal medya üzerinden iletişim kuran bir grup kadın tarafından Artvin'de de gerçekleştirildi.



Artvin’in Ardanuç ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte süslü kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, trafiğe kapatılan şehir içerisinde caddelerde bisiklet sürdü.

Yaklaşık 6 kilometre pedel çeviren kadınlara bazı erkekler de destek verirken, etkinliğe katılanlara ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu Sözcüsü Leman Albayrak, bu etkinliğin Türkiye çapında 55 şehirde eş zamanlı olarak süslü kadınlar bisiklet turu adı altında düzenlendiğini anımsattı.

Albayrak, sağlıklı yaşam içim kadınların yollarda daha fazla yer almasını amaçladıklarını belirterek bu nedenle pedal çevirdiklerini söyledi.

Bisikletin sadece spor amaçlı kullanılamayacağına işaret eden Albayrak, "Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz.” dedi.

Pedal çeviren kadınlara destek olmak için etkinliğe katılan Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise, "Bugün kadınların organize ettiği bisiklet turunun esas amacı, motorlu araçların kullanımını azaltarak, çevreye destek olmaları ana temasıdır." diye konuştu.

Demir, etkinliğin hem sportif faaliyet hem kadınların dayanışmasının bir ürünü olduğunu ifade ederek, böylece geleceğe yönelik daha çevreci bir toplum oluşturulduğunu söyledi.

Yıldırım Demir, belediye olarak bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.







