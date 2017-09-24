"Sakin Şehir" Şavşat'ta Dünya Cittaslow Günü kutlandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde "Dünya Cittaslow Günü" kutlandı.

İtalya'nın Milano kentinde toplanan Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan ilçede, kaymakamlık önünde etkinlik düzenlendi.

Şavşat Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığının düzenlediği etkinlikte, yöresel ürünlerin satışa çıkarıldığı "Cittaslow Pazarı" kuruldu.

Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, bugünün Dünya CittaSlow günü olduğunu ifade ederek, dünya genelinde 30 ülkede 235 kentte CittaSlow pazarı kurulduğunu söyledi.

Şavşat'ın 2015 yılı Haziran ayında CittaSlow unvanı aldığını hatırlatan Öztürk, "Bugün CittaSlow kriterlerine uygun olarak yöresel el sanatlarının, gelenek göreneklerimizin, kültürel değerlerimizin yaşatıldığı bir pazar ortamındayız. CittaSlow felsefesindeki şey hayattan tat almak, büyük kalabalık şehirlerimizde bunalan insanlarımızın bir araya gelmesi, kültürel değerlerimizin geçmişten geleceğe aktarılması, yöresel mimarimizin yaşatılmasıdır. Dünya'nın her yerinde bugün CittaSlow pazarları kuruluyor. Biz de burada CittaSlow pazarı kurduk." dedi.

Şavşat CittaSlow Temsilcisi Filiz Özcan’da 30 ülkede 235 kenttin CittaSlow unvanı taşıdığını belirtti.

Şavşat’ın da Türkiye’deki 11 CittaSlow kentinden birisi olduğunu dile getiren Özcan, “CittaSlow gününü biz de kendi ilçemizde kutlamak istedik. Yerel kalkınma modeli ile ilçemizi tanıtmaya kararlıyız. CittaSlow kent unvanını aldıktan sonra ilçemiz turist akınına uğradı. Gelen turistlere yöresel ürünlerimizi satarak yöre insanını kalkındırmalıyız. Böylelikle yerel kalkınma modelini gerçekleştirmiş oluruz." diye konuştu.

Özcan, kurulan pazara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini de ifade etti.

Programa katılan yetkililer tarafından pazarın gezilmesinin ardından, yöresel türküler eşliğinde horon oynandı.

Programa Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı.