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Voleybol: Efeler Ligi

24 Eylül 2017 Pazar, 17:47


Salon: Torul Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

Hakemler: Ali Erdal Tezer, Gürhan Gül

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Turgay Doğan, Mehmet Emin Yıldıran, Göktuğ Polat, Mete Güngör, Hürol Temel, Kaan Atmaca (Çağatay Durmaz, Fatih Gündoğdu, İlker Büyükbayrak, Ceyhun Ahlat)

Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Siltala, Gjorgiev, Halil İbrahim Yücel, Venno, Uğur Güneş (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, Aslan Ekşi, Stankovic, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 11-25, 20-25, 15-25

Süre: 62 dakika (19, 22, 21)


GÜMÜŞHANE (AA) - Voleybol Efeler Ligi 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Maliye Piyango, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 yendi.