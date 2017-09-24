Salon: Torul Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
Hakemler: Ali Erdal Tezer, Gürhan Gül
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Turgay Doğan, Mehmet Emin Yıldıran, Göktuğ Polat, Mete Güngör, Hürol Temel, Kaan Atmaca (Çağatay Durmaz, Fatih Gündoğdu, İlker Büyükbayrak, Ceyhun Ahlat)
Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Siltala, Gjorgiev, Halil İbrahim Yücel, Venno, Uğur Güneş (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, Aslan Ekşi, Stankovic, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 11-25, 20-25, 15-25
Süre: 62 dakika (19, 22, 21)
GÜMÜŞHANE (AA) - Voleybol Efeler Ligi 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Maliye Piyango, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 yendi.