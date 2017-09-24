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KARABÜK (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-2 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, önemli bir üç puan aldıklarını söyledi.

Çalışkan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kardemir Karabükspor'u mücadelesinden dolayı tebrik etti.

İyi bir mücadele verdiklerini aktaran Çalışkan, "Bizim için hayati önem taşıyan müsabakaydı. İki takımın da galibiyete çok ihtiyacı vardı. Biz daha çok istedik. Bu maçı kendi lehimize çevirmeyi bildik. İyi bir müsabaka oldu. Onlara da önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Maçtan önce analizleri yaptıklarını, geçen haftaki Bursaspor karşılaşmasının kadrosuna göre 3-4 oyuncu değiştirdiklerini anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Kardemir Karabükspor da bir revizyona gitti. Bunu maça çıkan 11'de görmüş olduk. Ancak kadro değişikliği bizde daha olumlu tepki verdi. Lig, uzun süreli bir maraton. Yarın ne olacağını bilemeyiz ama önümüzün açılması noktasında çok önemli bir üç puan aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bizim için de hayırlısı olur."