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TRABZON (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yağan yağmurun hızla yukarı havzadan aşağı inmemesi için birtakım tersip bentleri yapıyoruz ki bu çok önemli. Bunda hatta pilot olarak Rize ve Trabzon'u seçtik. Bu tersip bentlerinin temelini atacağız." dedi.

Bakanlığına ait 25 tesisin temel atma töreni için Trabzon'a gelen Bakan Eroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vali Yücel Yavuz'u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bakan Soylu ile Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

25 tesisin temelini atmak amacıyla geldiklerini söyleyen Eroğlu, bunların 23'ünün Devlet Su İşlerine ait olduğunu belirtti.

Eroğlu, Trabzon'da derelerin, köprülerin çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Biz Trabzon'da dereleri ıslah ediyoruz, bunun dışında birtakım gereken köprüleri de inşa ediyoruz. Bunlar arasında Akçaabat'ta 5 tane dere ıslahı var, Araklı'da 2, Arsin'de 4, Beşikdüzü'nde 1, Düzköy'de 2, Köprübaşı'nda 1, Maçka'da 1 dere ıslahı, merkezde ise 2 tane, Of’ta 1, Vakfıkebir'de özellikle Fol Deresi diye büyük bir dere ıslahı, Yomra ilçesinde 2 tane."

Yukarı havzada da bir çalışma başlattıklarını dile getiren Eroğlu, "Yağan yağmurun hızla yukarı havzadan aşağı inmemesi için birtakım tersip bentleri yapıyoruz ki bu çok önemli. Bunda hatta pilot olarak Rize ve Trabzon'u seçtik. Bu tersip bentlerinin temelini atacağız. Hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğünün de önemli bir pozisyon icra ettiğini vurgulayarak, kırsal kalkınmada Orman Teşkilatının lokomotif olmaya başladığını kaydetti.

Orman köylerinde yaşayan vatandaşlara bal ormanı kurduklarını anımsatan Eroğlu, "Yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i de faizsiz kredi veriyoruz. Böylece burada şu ana kadar 5 bal ormanı kurduk. 2 tane daha yapacağız. Çünkü buradaki şifalı bitkiler sebebiyle bal ormanları burada muhteşem oluyor. Çok şifalı ve bildiğiniz gibi meşhur ballar." dedi.

Eroğlu, vatandaşlara ormanlık alandan gelir getirici ceviz, maviyemiş, yabani kiraz gibi ağaçlar diktiklerini kaydederek, bu ağaçların 3 yıl bakım masraflarının Bakanlığa ait olduğunu, geliri vatandaşa ait olmak üzere teslimini yaptıklarını anlattı.

Eroğlu, mesire yer tesisi için de çalışmalarının bulunduğunu belirtti.

- Yeni bir tabiat turizm merkezi

Trabzon'da çok önemli bir proje de başlattıklarını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Burada özellikle mesirelik alanlarda yer bulmak mümkün değil. Büyük bir talep var ve zengin turistler geliyor. Körfez ülkelerinden, Uzakdoğu'dan vesaire. Bu bakımdan biz burada yeni bir tabiat turizm merkezi kuralım diye karar aldık. Bunlarla ilgili aşağı yukarı 3 aydır çalışıyoruz. Ben de cumartesi günü bunları teker teker inceledim. Bugün inşallah akşam da ilgili taraflara biz bu konuda sunum yapacağız. Trabzon'da özellikle muhteşem bir ikinci, üçüncü Uzungöl diyeyim, bunun tesisi için bir hazırlık yaptık. Birlikte karar vereceğiz. Bununla ilgili hatta bir master plan, tabiat turizm master plan ve uygulama eylem planı da hazırlandı ama bunu icraata geçirmek için bugünkü toplantı çok önemli. Gerçekten bugün bir milat olacak."

Eroğlu, Trabzon'da temeli atılacak yatırımlara ilişkin bilgi de vererek, "Önemli olan bugün hakikaten benim için de bir milat olacak, burada önemli bir turizm merkezini yeniden oluşturacağız ve hakikaten dünya çapında muhteşem planlı bir şey olacak." ifadesini kullandı.

- "25 tesis 147 milyon liralık yatırım"

Eroğlu, 25 tesisin 147 milyon liralık yatırım olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Ayrıca her gelişte müjde veriyoruz, 11 ay önce 98 müjde vermiştik, bu sefer de 9 müjdeyle geldik. 107 müjde 798 milyon lira. Yaklaşık 800 milyonluk bir müjdemiz var. Bunlardan geçen sene verdiğimiz 98 müjdenin büyük bir kısmı bitti, 59 tanesi bitti, geri kalanları da 39 tane inşa halinde. Bunların kimisi yüzde 20, kimisi yüzde 80'de, kimisinin temelini bugün atacağız, yüzde 96'da olanlar var."

Trabzon'a çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Eroğlu, hükümetin şu ana kadar 19 milyarlık yatırım yaptığını, kendi bakanlıklarının da 1 milyar 550 milyon liralık bir yatırımı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Doğu Karadeniz'de kalkınma projesi hazırlandığını belirten Eroğlu, DOKAP'ın büyük bir proje olduğunu vurguladı.

Eroğlu, konuşmasının sonunda bir müjde de vererek, Kadıralak Tabiat Parkı'nın protokolünü imzaladı.

Kadıralak Tabiat Parkı'nın teklifinin dün akşam geldiğini ifade eden Eroğlu, "Bugüne yetişsin dedik. Dolayısıyla çok önemli bir alan. Kadıralak Tabiat Parkı hayırlı olsun. Bu çok önemli bir adım. 3 bin 570 dekar alanda tabii kaynak değerleri, rekreasyon potansiyeli ve tabiat turizmi potansiyeli açısından çok önemli bir alan. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



