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MERSİN/HATAY (AA) - Mersin ve Hatay'da Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Mersin'deki program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle alanda kısa bir tur attı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Mersin Sorumlusu Ebru Petek Budur, organizasyonun 2013 yılında İzmir'de başladığını hatırlattı.

Beş yıl içerisinde büyüyen etkinliğin, Türkiye'de diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çektiğini vurgulayan Budur, "Turumuz bu yıl 50 şehirde eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Mersin'de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından çok sayıda kadın, süsledikleri bisikletlerini sahil yolundan, Mersin Marina'ya kadar sürdü.

- HATAY

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de kadınlar, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği için bir araya geldi.

İskenderun'daki etkinliğin organizatörlerinden Hatice Ildıran Kara, Atatürk Anıtı Alanı'ndaki programda yaptığı açıklamada, 5 yıldır bir araya gelerek pedal çevirdiklerini söyledi.

Bisiklet kullanımına dikkati çekmek istediklerini belirten Kara, şöyle konuştu:

"Bisiklet sadece spor amaçlı kullanılmaz. Bisiklet aynı zamanda ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bir bisiklet politikası olursa işe veya eve bisikletlerimizle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda olmalıyız. Yollar sadece motorlu araçlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz."

Konuşmaların ardından yaklaşık 100 kadın bisikletlerine binerek şehir turu attı.

Antakya'da Atatürk Anıtı önünde başlayan etkinlikte renkli kıyafetler giyen kadınlar, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyerek 6 kilometre boyunca bisiklet sürdü.

Aralarında çocukların da bulunduğu bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik sorumlusu Ezhan Cemali, bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu söyledi.



Program, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen mini konserle sona erdi.