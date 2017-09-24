KONYA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2017 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Konya'da yapıldı.
Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti'ndeki organizasyona, Konya, Ankara, Mersin, Kayseri, Manisa, İstanbul, Yozgat, Antalya ve Afyonkarahisar'dan yarışmacılar katıldı.
Tribünleri dolduran sporseverler, antrenman ve ısınma turlarının ardından, 402 metre uzunluğundaki pistte yapılan yarışları heyecanla izledi.
Şampiyona Süper Street (1000-1300 cc), Pro Street (1000-1300 cc), Street 2 (1000-1300 cc), Street 600 cc, Street 750 cc, Standart 2 (1000-1300 cc), Standart 1 (600-750 cc), 300 Pro ve kadınlar sınıflarında gerçekleştirildi.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Süper Street: 1. Kamil Kırbaş, 2. Caner Kit, 3. Ahmet Hazar Şengül
Pro Street: 1. Kamil Kırbaş, 2. Caner Kit, 3. İsmail Yeksek
Street 2: 1. Hikmet Mızırak, 2. Ahmet Hazar Şengül, 3. Burak Yıldırım
Street 600 cc: 1. Halil İbrahim Çal, 2. Mesut Avşar, 3. Orhan Karabaş
Street 750 cc: 1. Furkan Özdemir, 2. Alper Emirhan Şengül, 3. Metin Çal
Standart 2: 1. Hüseyin Coşkun, 2. Adem Aksoy, 3. Ayhan Başoğlu
Standart 1: 1. Selman Bakaner, 2. Serkan Arıkan, 3. Yunus Ceylan
300 Pro: 1. İbrahim Nişli, 2. Murathan Yıldız, 3. Oğuzcan Koçak
Kadınlar: 1. Nazlıcan Bilim, 2. Zübeyde Avşar, 3. Naime Rüzgar Şener