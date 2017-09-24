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KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali hakkında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza etkinliklerin başlaması ile ilgili olarak bilgi aktardık. Etkinliklerin himayesinde olması gerektiğini ve her türlü desteği vereceğini söyledi. Zaten Neşet Ertaş'a da Cumhurbaşkanımızın özel bir sevdası olduğunu da bilmeyen yoktur." dedi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan "Neşet Ertaş'ı Anmak ve Anlamak" konulu panel öncesinde konuşan Alparslan, Kırşehir'in büyük değeri, efsanevi ustası Türkiye'nin gururu Neşet Usta'nın ismiyle bu şekilde bir kültür sanat merkezinin yapılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırşehir'in tarihte ve son günler de dahil olmak üzere birçok değer yetiştirdiğini vurgulayan Alparslan, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi Neşet Usta'mızdır. Onun için her ne yaparsak azdır. Ama bir yerlerden başlamak gerekiyordu. Bu festivalin Kırşehir'de başlaması gerekliydi. Bu festivalin başlamasında emeği geçen başta Kırşehir Belediyemize, Erol Parlak'a, emeği geçen herkesi tekrar şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha büyük bir görkemle, programlarla, daha güzel, etkinliklerle Büyük Usta'mızın adına yakışır bir şekilde bu programları yapmak istiyoruz. İnşallah hepsinde birlikte oluruz. Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'ın da Almanya'dan Kırşehir'e kadar bu etkinlikler için geldi. Ona da özel teşekkürlerimizi sunuyoruz."

- "Cumhurbaşkanımızın Neşet Ertaş'a özel bir sevdası var"

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivalinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapıldığını hatırlatan Alparslan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza etkinliklerin başlaması ile ilgili olarak bilgi aktardık. Etkinliklerin himayesinde olması gerektiğini ve her türlü desteği vereceğini söyledi. Zaten Neşet Ertaş'a da Cumhurbaşkanımızın özel bir sevdası olduğunu da bilmeyen yoktur. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımızın selamlarını sevgilerini sizlere iletmek isterim. İbrahim Kalın Bey de burada olmak için çok gayret gösterdi, Amerika'dan geldi. Amerika'daki programından dönüşü erkene aldı, gelmek istedi. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. Yarın ise Cumhurbaşkanımız ile İstanbul'da programları olduğu için gelemedi. Selamlarını iletti."

- "Neşet Ertaş Usta gönlümüzde yaşayacak"

Kırşehir'de bulunan herkesin, Neşet Ertaş ile ilgili güzel anıları olduğunu, o anılar ile Neşet Ertaş'ın yaşayacağını aktaran Alparslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benimde birkaç anım olmuştur. Büyük dostu olan Bayram Bilge Tokel Hocam ile beraber çalıştık, mesai de gördük, aynı zamanda dirsek çürüttük. Hep bir araya geldiğimizde anlatırız. O sırada Kültür Turizm Bakanlığında görev yaparken, bir vesile ile bakanlıkta bir şey olduğu zaman, Bayram Bilge'ye der ki Büyük Usta, 'Hadi gel bizim kara oğlan'a gidelim' dermiş. Bana da geldiklerinde bunu anardı. Benim için çok büyük bir anıdır. Mutlu olduğum gururlandığım bir anıdır. Neşet Ertaş Usta hepimizin gönlündeki anılar ile gönlümüzde yaşayacak. Neşet Ertaş için sadece bu şekilde festivaller değil ne yapsak azdır. Herkes elinden gelenleri her zaman yapacaktır."

Programda konuşan Vali Necati Şentürk, Neşet Ertaş'ın "abdallık" geleneğinin temsilcisi olduğunu, abdalların Orta Asya Türkmenlerinden geldiğini, asıllarının Beydilli Türkmenlerinden olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali kapsamında, "Neşet Ertaş'ı Anmak ve Anlamak" konulu panele geçildi.

Duygu Canbaş'ın moderatörlüğünde yapılan panele Prof. Dr. Erol Parlak, Hasan Saltık, Bayram Bilge Tokel, Okan Murat Öztürk ve Adem Göçer konuşmacı olarak katıldı.

Festival, Cacabey Meydanı'nda konserler ile devam edecek.

Programa, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.



