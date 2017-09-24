20. Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları

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MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Muğla Menteşe Rahvan At Yarışları, Düzeyn Yaylası'nda yapıldı.

Yarışlara, 10 ilden 100 sporcu katıldı. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A ve ithal B olmak üzere 8 kategoride yapılan yarışlar, büyük heyecana sahne oldu.

Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere kupa verilirken, birincilere 30 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, rahvan at yarışlarının seyirci açısında oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Trap, at yarışı ve Yörük Şenlikleri'nin kültürlerinin bir parçası olduğunu kaydeden Gürün, bu kültürü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değindi.

Atın, Türk kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise rahvan at yarışlarının 60 yıldır düzenlendiğini ifade etti.

Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü Başkanı Ali Haluk Çetiner de yarışların, piknik ve şenlik havasında geçtiğini dile getirdi.