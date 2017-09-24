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Futbol: Süper Lig

24 Eylül 2017 Pazar, 20:33


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge, Batalla, Ekoko, Stancu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Belhanda, Gomis

Gol: Dk. 14 Delarge (Bursaspor)


BURSA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada gelişen Galatasaray atağında, sol taraftan Tolga Ciğerci'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada ev sahibi ekip, Delarge'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, sol kanatta topla ilerleyen Ekoko'nun Mariano'yu geçtikten sonra ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Delarge, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Belhanda kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularından döndü.

Aynı dakika içinde Barış Yardımcı'nın sağ taraftan hızla Galatasaray ceza sahasına girerek yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu'nun vuruşunda, kaleci Muslera'ya çarpan top üstten kornere çıktı.

34. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan Bursaspor ceza sahasına yaptığı ortada Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.

35. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte bulunan Gomis'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ceza sahasına ortasında savunma oyuncularına çarpan top, Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleye yönelen top Titi'ye çarparak kornere çıktı.

42. dakikada orta sahadan aldığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar ilerleyen Badu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Maçın ilk yarısı, Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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