Düğünden çıkıp maça gittiler

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BURSA (AA) - Bursaspor taraftarı çift, takımlarının Galatasaray ile oynadığı maça gelinlik ve damatlıklarıyla gitti.

Büyükorhan İlçesinde evlenen Hamdi ve Fadime Oruç çifti, düğünlerinin hemen ardından stadyuma koştu.

Stadyum girişinde AA muhabirine açıklama yapan Hamdi Oruç, taraftarı oldukları Bursaspor'u çok sevdiklerini dile getirerek, "Çok mutluyum, sevdiğimi aldım, aşkıma koştum. Bugün evlendik, çok trafik olduğu için maçın ikinci yarısına ancak yetişebildik. Bursaspor sevgisi anlatılmaz yaşanır. Bu halde bile buraya koşuyorsak bu sevgi anlatılmaz. Kendimizi bildiğimizden beri Bursasporluyuz. Şehrimizin takımı daha ne söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Fadime Oruç ise maça geldiği için mutlu olduğunu, Bursaspor'u çok sevdiğini anlattı.

Genç çift daha sonra passolig kartlarını kullanarak stadyuma giriş yaptı ve tribündeki yerlerini aldı.