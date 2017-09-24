Futbol: Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 62 Paschal), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Batalla, Ekoko (Dk. 82 John), Stancu
Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 64 Yasin Öztekin), Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 64 Feghouli), Fernando, Ndiaye, Rodrigues (Dk. 84 Denayer), Tolga Ciğerci, Belhanda, Gomis
Goller: Dk. 14 Delarge (Bursaspor), Dk. 73 Feghouli, Dk. 81 Tolga Ciğerci (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 68 Serdar Aziz, Dk. 75 Maicon (Galatasaray)
BURSA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.
47. dakikada Batalla'nın ara pasıyla Galatasaray ceza sahası önünde topla buluşan Badu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
60. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kazandığı köşe vuruşunu Tolga Ciğerci ile paslaşarak kullanan Belhanda'nın ceza sahasına ortasında ön direkte bulunan Maicon'un kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.
73. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin golüyle skorda eşitliği yakaladı. Bu dakikada konuk takımın kazandığı korner atışını Belhanda kullandı. Bu oyuncunun ortasında kaleci Harun Tekin'in yumrukladığı topla ceza sahası önünde buluşan Feghouli'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
81. dakikada Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen sarı-kırmızılı takım atağında, Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında Titi'nin uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerinde bekleyen Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.