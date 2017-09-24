ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Süper Lig

24 Eylül 2017 Pazar, 21:38


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 62 Paschal), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Batalla, Ekoko (Dk. 82 John), Stancu

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 64 Yasin Öztekin), Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 64 Feghouli), Fernando, Ndiaye, Rodrigues (Dk. 84 Denayer), Tolga Ciğerci, Belhanda, Gomis

Goller: Dk. 14 Delarge (Bursaspor), Dk. 73 Feghouli, Dk. 81 Tolga Ciğerci (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 68 Serdar Aziz, Dk. 75 Maicon (Galatasaray)


BURSA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.

47. dakikada Batalla'nın ara pasıyla Galatasaray ceza sahası önünde topla buluşan Badu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

60. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kazandığı köşe vuruşunu Tolga Ciğerci ile paslaşarak kullanan Belhanda'nın ceza sahasına ortasında ön direkte bulunan Maicon'un kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

73. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin golüyle skorda eşitliği yakaladı. Bu dakikada konuk takımın kazandığı korner atışını Belhanda kullandı. Bu oyuncunun ortasında kaleci Harun Tekin'in yumrukladığı topla ceza sahası önünde buluşan Feghouli'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

81. dakikada Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen sarı-kırmızılı takım atağında, Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında Titi'nin uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerinde bekleyen Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER
Ulusal Tırmanış Yarışması
YEREL

ULUSAL TIRMANIŞ YARIŞMASI
&quot;Gran Fondo Marmara&quot; bisiklet organizasyonu
YEREL

"GRAN FONDO MARMARA" BİSİKLET ORGANİZASYONU
Voleybol: 4. Uluslararası Cengiz Göllü Kupası
YEREL

VOLEYBOL: 4. ULUSLARARASI CENGİZ GÖLLÜ KUPASI
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Düğünden çıkıp maça gittiler
YEREL

DÜĞÜNDEN ÇIKIP MAÇA GİTTİLER

Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Edremit Körfezi'nde zeytinyağı sıkımı başladı
YEREL

EDREMİT KÖRFEZİ'NDE ZEYTİNYAĞI SIKIMI BAŞLADI
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
MHP Genel Sekreteri Büyükataman:
YEREL

MHP GENEL SEKRETERİ BÜYÜKATAMAN:
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Zeki Müren'in ölümün 21. yılı
YEREL

ZEKİ MÜREN'İN ÖLÜMÜN 21. YILI
Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL

BURSA'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ
Bursa'da gıda sektörüne yönelik organizasyonlar
YEREL

BURSA'DA GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK ORGANİZASYONLAR
Bursa'da hırsızlık şüphelisi, iki polisi yaralayıp kaçtı
YEREL

BURSA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, İKİ POLİSİ YARALAYIP KAÇTI