AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "Sahada yaptığımız çalışmanın Arakan'daki, Somali'deki, Filistin'deki, Suriye'deki, Bosna Hersek'teki Kosova'daki Müslümana umut olacağının farkında olmamız lazım. Bu bilinçle çalışmamız lazım." dedi.

Ecerteş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezinde AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları 2. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, çoğu partinin, birçok organizasyonun sadece Türkiye'de değil dünya genelinde büyük organizasyonların yapamadıkları bu kongre düzenini AK Parti'nin sadece gençlik kollarında yaptığını, bunun da çok büyük sorumluluk getirdiğini söyledi.

"Türkiye tüm dünyadaki mazlumların, masumların ve ümmetin umudu" dediklerini, bunun ne kadar büyük bir cümle olduğunun iyi düşünülmesi gerektiğini dile getiren Ecertaş, "Türkiye sizce tüm dünyadaki mazlumların umudu olması Türkiye'nin dünyadaki en büyük coğrafyaya sahip olmasından mı kaynaklanıyor? Hayır. Türkiye'den büyük Rusya'sı var, Amerika'sı var, Çin'i var ve bunların hepsinin coğrafyası bizden büyük. Acaba en büyük nüfusa sahip olmasından mı kaynaklanıyor? O da değil. Endonezya var 200 milyondan fazla nüfusu var. Hindistan'da yaşayan Müslüman nüfusu neredeyse bizim 3 katımıza yaklaşıyor. Demek ki Müslüman nüfusun yüksek olmasıyla da alakalı bir durum değil. Neyle alakalı bir durum. İnsanın ceddiyle alakalı bir durum. Sultan Alparslan'la alakalı bir durum. Fatih Sultan Mehmet ile alakalı bir durum. Abdulhamit Han ile alakalı bir durum." dedi.

Dünya mazlumlarının umudu olan bir ülkeyle kongrenin ne alakası olduğunu soranlara bir bağlantı kurmak istediğini aktaran Ecertaş, şunları kaydetti:

"Birincisi dünyadaki tüm mazlumların, masumların ve ümmetin umudu Türkiye. İkincisi özellikle 16 Nisan referandumundan sonra millet olarak aldığımız kararla bu ülkede yüzde 50 artı biri alan bu ülkeyi idare edecektir. O da ne demektir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi artık Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderiyle özdeşleşmiş. Bu saatten sonra AK Parti birlik ve beraberliğini korursa, AK Parti gücünü ve dinamizmini artırırsa Türkiye birlik beraberliğini koruyup Türkiye gücünü ve dinamizmini artıracaktır. O yüzden AK Parti bizim göz bebeğimizdir."

Gençlerin AK Parti'nin geleceği olduğunu, bunun için de iyi çalışılıp çıtanın yukarılara taşınması gerektiğini ifade eden Ecertaş, "Sahada yaptığımız çalışmanın Arakan'daki, Somali'deki, Filistin'deki, Suriye'deki, Bosna Hersek'teki Kosova'daki Müslüman'a umut olacağının farkında olmamız lazım. Bu bilinçle çalışmamız lazım." diye konuştu.

Kongrede, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Cemil Tuğrul Özdöşemeci seçildi.