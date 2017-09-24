Voleybol: 4. Uluslararası Cengiz Göllü Kupası

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Sinan Delibaş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Fatma Yıldırım, Bytsenko, Nurhan İnce, Cansu Aydınoğulları, Aylin Sarıoğlu (Yaren Hatipoğlu, Gizem Karadayı, Revna Çakır, Leys, Belien, Nilay Karaağaç, Aslı Tecimer, Nikolova, Merve İkbal Albayrak)
Nilüfer Belediyespor: Elif Boran, Birgül Güler, Özge Nur Yurtdagülen, Selin Arifoğlu, Duygu Düzceler, Funda Bilgi (Sinem Beyazıt, Seda Menekşe, Elif Başaran, Kübra Biçer, Merce Tanıl, Buijs, Da Silva, Aylin Kurtuluş, Ceyda Aktaş)
Setler: 26-24, 21-25, 18-25, 25-19, 15-7
Süre: 130 dakika (31, 29, 27, 27, 16)
BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Kupası'nın beşinci ve son gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.
Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonu ikinci sırada tamamlarken, Nilüfer Belediyespor ise üçüncü oldu.