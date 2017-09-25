Ilgaz Dağı'nda "Uluslararası Yoga Festivali" düzenlenecek

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KASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı'nda "Uluslararası Yoga Festivali" düzenleneceği bildirildi.

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, yaptığı yazılı açıklamada, sağlığa faydalarını aktardığı yogayı bir spor olarak uyguladıklarını ifade etti.

Etkinlikler kapsamında llgaz Dağı'nda uluslararası yoga festivali düzenleyeceklerini belirten Manaf, şunları kaydetti:

"Her fırsatta yoganın sağlıklı yaşama faydalarını öne çıkarmaya, bilinirliğini artırmaya çalışıyoruz. Yoga evrensel bir spordur. Var olan tüm sporların temelidir, sağlığın kaynağıdır. Yoga, yıllardır gösterdiğimiz çabalarla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor olarak kabul edildi. Bu sporun tanıtımı ve yaygınlaşması için, Kastamonu halkının da çalışmalara katılabilmesi için bu ay oksijen deposu Ilgaz Dağı'nda olacağız. Tüm yogaseverleri bekliyoruz."

Festivalin Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.



