Milli bisikletçiler Erciyes'te

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KAYSERİ (AA) - 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele edecek Bisiklet Milli Takımı, Erciyes Dağı'nda yüksek irtifa kampına girdi.

Altyapısı ve konumu ile farklı spor branşlarına alternatif imkanlar sunan Erciyes'te 15 günlük yüksek irtifa kampına giren Bisiklet Milli Takımı sporcuları, ekim ayında yapılacak dünyanın en büyük organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na hazırlanıyor.

Milli bisikletçiler, günde 3,5 ila 6 saat pedal çevirip 150 kilometre yol katediyor.

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki Bisiklet Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulunan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, sporcular ile bir araya geldi.

Cıngı, yaptığı açıklamada, spor altyapısıyla Erciyes'in bisiklet sporcuları için önemli bir merkez haline geldiğini, yüksek irtifa kampı yapmak isteyen bisikletçiler için burasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Erciyes'te 2 bin 200 rakımda hem yol hem de dağ bisikleti için çok uygun antrenman alanları bulunduğunu vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Bisiklete Türkiye'de bizim kadar önem veren, yoğunlaşan, bu sporun tanıtımını yapan bir yer daha yok. Buradaki makro hedefimiz de bu sporu sadece dağlarda, yollarda yapılan, yalnız profesyonel manada icra edilen bir branş olmaktan çıkarıp bisikletin aynı Avrupa'da olduğu gibi şehir içi kullanımda da halkımız arasında yaygınlaşmasını sağlamak. Dağdan başlayıp şehre doğru taşma etkisiyle bisiklet sporunun şehirde de gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret sarf ediyoruz. Bu vesile ile önümüzdeki ay Alanya’da başlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak olan Bisiklet Milli Takımı'mızın değerli sporcu ve antrenörlerine bu yolda başarılar diliyorum."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici de Erciyes yüksek irtifa kampının milli sporcular için çok yararlı ve verimli geçeceğine inandığını söyledi.