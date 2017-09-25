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ANTALYA (AA) - Antalya Fuarcılık İşletmeleri ve Tanıtım AŞ (ANFAŞ) ile Türkiye-Çin İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ANFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve TÜÇİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Koçak arasında imzalanan protokol ile ANFAŞ fuarlarına Çinli profesyonel alım heyetleri getirilecek.

Antalya Expo Center'de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bıdı, bu iş birliği sayesinde Çin ile son dönemde artan ticari ilişkileri pekiştireceklerini bildirdi.

Türkiye ve Çin'in, dünya ekonomik ve siyasi hayatında her geçen gün daha önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Bıdı, "İki ülke de pek çok alanda hızla büyüyerek gelişmektedir. Son yıllarda Çin ve Türk ekonomisi karşılıklı etkileşimini önemli ölçüde arttırmıştır. Artan ilişkiler sonucu 2016 yılı sonunda Çin'le 27 milyar 770 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmış bulunuyoruz ama ne yazık ki bu ticaret hacmi içerisinde Türkiye'nin ihracat payı sadece 2 milyar 350 milyon dolar. Ticaret hacmini dengelemek için ihracat payımızı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bugün imzalanan protokolün iki ülke ticaretine ivme kazandıracağına inandığını belirten Bıdı, "Bu protokol sayesinde Çin'deki iş adamları ve yatırımcılarla iletişimimizi geliştirerek yeni iş birlikteliklerine imza atacağız. Protokol sonrası fuar katılımcılarımız, Çin'den gelecek profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleriyle bir araya gelerek Uzakdoğu pazarına açılma şansı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

TÜÇİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Koçak ise iki ülke arasında Türkiye aleyhine gelişen ticaretteki açılan makası dengelemeye, kazan-kazan formülü ile iki ülke ilişkilerine katkı sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.