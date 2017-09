Suriyeli 4 kardeşe devlet sahip çıktı

ADANA (AA) - Adana'da annelerinin evi terk etmesi, babalarının da bulunamaması üzerine sahipsiz kalan Suriye uyruklu 4 çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir evde dün, 4 çocuğun yalnız bırakıldığı ihbarı üzerine eve giden polislerin bakımsız halde bulup karınlarını doyurduktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdüğü Suriyeli kardeşler M.E (2), H.E. (7), H.E. (8) ve S.E. (10) için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü harekete geçti.

Polislerin ihtiyaçlarını giderdiği 4 kardeş müdürlük görevlilerince alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Öte yandan, daha sonra baba A.E'ye (49) ulaşan görevliler, babanın yanındaki 9 yaşındaki oğlu İ.E'nin durumunu da incelemeye aldı.

- Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde vatandaşlar, polisi arayarak bir evde 4 çocuğun yalnız bırakıldığını bildirmişti. Bunun üzerine adrese giden ekipler, Suriye uyruklu çocuklar M.E, H.E, S.E. ve H.E'yi evde yalnız bulmuştu.

Ekipler, yaptığı araştırmada, çocukların annesi N.E'nin (47) evi terk ettiğini, baba A.E'nin de bir süre önce yanına evladı İ.E'yi alarak evden ayrıldığını belirlemişti.

Polisler, acıkan çocuklar için bakkaldan yiyecek alıp karınlarının doymasını sağlamış daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürmüştü.