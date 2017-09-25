Neşet Ertaş'ın ölümünün 5. yılı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş'ın ölümünün 5. yılında mezarı başında anma programı düzenlendi.

Bağbaşı Mezarlığı'ndaki anma programına, Ertaş'ın kuruluşuna öncülük ettiği ve Abdal kültüründen gelen sanatçıların yer aldığı Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluğu'nun üyeleri de katıldı. Dua eden, Ertaş'ın mezarına su döken ve çiçek bırakan sanatçılar, ustaya minnet ve şükranlarını dile getirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Yıldız Eraslan ve topluluk üyesi sanatçılar, aynı mezarlıkta bulunan Kırşehir ve Abdal kültürünün önemli ozanları Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan'ın mezarlarını da ziyaret ederek dua okudu.

Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş'ın 25 Eylül 2012'de vefat ettiğini anımsattı.

Sanatçıyı ölümünün 5. yılında mezarı başında andıklarını belirten Eraslan, vatandaşların da Ertaş'ın mezarını yoğun şekilde ziyaret ettiğini söyledi.

Neşet Ertaş'ın, Abdal geleneğinin en büyük son temsilcisi olduğunu ifade eden Eraslan, şöyle konuştu:

"Onunla yaşayan bu geleneği yaşatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız asli vazifemiz. Abdal geleneği, somut olmayan kültürel miras kabul edilerek il envanterine alındı. Bu kültürün son temsilcisi Neşet Ertaş üstadımız olsa da kültürü yaşatmak için ustalarımızla şehir içinde şehir dışında, yurt dışında bir çok programa katılarak çaba sarf ediyoruz. Kırşehir ozanlar şehri olarak bilinir. Neşet Ertaş, onun hem hocası hem de babası olan Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan ve Kırşehir'in bağrından çıkan ozanları saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun inşallah. Yurt içinden de dışından da binlerce kişi, üstadın sevenleri akın akın mezarını ziyarete geliyor. Bu tarihlerde ziyaretler çok daha ciddi boyutlarda artış gösteriyor."

Neşet Ertaş'ın amcasının oğlu ve topluluk üyesi Burhan Ertaş ise bozlak ustası ve diğer ozanların temsil ettiği Abdal kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını anlattı.

Muharrem ve Neşet Ertaş, Çekiç Ali ile Hacı Taşan gibi ustaların izinden gitmeye çalıştıklarını dile getiren Burhan Ertaş, şunları kaydetti:

"Onların bugünlere getirdiği Abdal kültürünü gelecek nesillere aktarma gayreti içindeyiz. Gittiğimiz yerlerde başta Neşet Ertaş olmak üzere büyüklerimizin türkülerini çalıp söylüyoruz. Bize taşıdıkları kültürü yansıtmaya çalışıyoruz. Beğenilerek dinleniyor. Bu sayede ozanlar şehrimizi de tanıtıyoruz. Neşet Ertaş'ın türkülerini gelecek nesillere taşıyoruz."