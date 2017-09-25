Batman'da 15 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

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BATMAN (AA) - Batman'da 15 yıl önce bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine iki aile arasında başlayan kan davası, barışla sonuçlandı.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde, komşu Varol ve Sincar aileleri arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rahmi Sincar (40) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Varol ailesinin mensupları Adana'ya yerleşmişti.

Aileler arasında başlayan kan davasının son bulması için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Ekrem Şimşek ile eski Gercüş Belediye Başkanı Bedrettin Ekmen'in de aralarında olduğu kanaat önderleri devreye girdi.

Ailelerle yapılan görüşmenin ardından Akyar köyünde barış yemeği düzenlendi.

Varol ve Sincar ailelerinin fertleri, Kuran-ı Kerim'in altından geçti. Okunan duaların ardından köy okulunun bahçesinde verilen yemekte aile fertleri bir araya geldi.

Kanaat önderlerinden Ekmen, yaptığı açıklamada, önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

"Ailelerimizin arasında istenmeyen bir kader meydana geldi ve bir kişi hayatını kaybetti. Ailelerimizle görüştük ve barıştırdık onları. Temennimiz bu barışın bölgemizde, ülkemizde ve İslam aleminde daimi olmasıdır." diyen Ekmen, bir daha bu olayların yaşanmamasını diledi.

Şimşek, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, bugün iki aileyi barıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hayatını kaybeden Rahmi Sincar'ın kardeşi Hayrettin Sincar da üzüntü veren bir olay yaşandığını hatırlatarak, köyde bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istediklerini kaydetti.



