Belediye başkanının evine yapılan ses bombalı saldırı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de evinin bahçesine ses bombası atılan Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, "Hiçbir güç beni Hakkari ve Durankaya halkına hizmetten alıkoyamaz. Hiçbir tehdit, baskı ve eylem bizi hak yolundan ayıramaz" dedi.

Keskin, yaptığı açıklamada, Gazi Mahallesi'ndeki evine bir ay içerisinde iki kez kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından ses bombası atıldığını, ateş açıldığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmanın sonucunda daha detaylı bilgi sahibi olabileceklerini belirten Keskin, çağ dışı saldırılara bir anlam veremediğini söyledi.

Bölgede yaptıkları hizmetleri ve verdikleri mücadeleyi hazmedemeyenlerin bu tür saldırıları gerçekleştirdiğini vurgulayan Keskin, şöyle konuştu:

"Amaçları, yıllardan beridir özlemini çektiğimiz ve sonunda ilimize atanan uyumlu, başarılı ve hizmet sevdalısı idarecilerin direncini kırmak ve biz seçilmişlerin çalışma hevesini zayıflatmaktır. Bölgemize yapılan hizmet ve ilginin artması bazı şer odaklarını rahatsız etmektedir. Hiçbir güç beni Hakkari ve Durankaya halkına hizmetten alıkoyamaz. Hiçbir tehdit, baskı ve eylem bizi hak yolundan ayıramaz. Bölge halkı da her yurttaş gibi huzurlu, rahat ve yapılan hizmetler neticesinde refah içerisinde yaşamak istiyor."

Keskin, bölge halkına huzuru, refahı ve hizmeti çok görenlerin tarih önünde hesap vereceğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yeni, güçlü ve lider Türkiye yolunda halkımıza hizmet etmeye ve emrinde olmaya da devam edeceğiz. Bizi bu hizmetten kimse alıkoyamaz." diye konuştu.