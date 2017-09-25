Ordu-Giresun Havalimanı'na DVOR cihazı kuruldu

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ORDU (AA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'na, olumsuz hava koşullarında çevredeki arazi koşullarını gösteren DVOR cihazı kuruldu.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'nda bulutlu hava, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda güvenli yaklaşma ile iniş imkanı sağlayan ILS (Aletli İniş Sistemi) olduğunu belirtti.

Pilotların, olumsuz hava koşullarında havalimanının etrafındaki arazi koşullarını gösteren bir DVOR cihazı eksikliği hissettiğine dikkati çeken Çanak, arazi koşulları sebebiyle inişi yüzde 1 riskli bulsa bile başka bir havalimanına yönelmeyi uygun gördüklerini dile getirdi.

Çanak, özellikle havanın kapalı ve sisli olduğu günlerde sefer iptalleri yaşandığını, uçakların daha çok Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına yönlendirildiğini ifade ederek, bu sorununun önüne DVOR cihazıyla geçileceğini söyledi.

Çanak, 22 Mayıs 2015'te hizmete giren Ordu-Giresun Havalimanı'nda DVOR sisteminin inşasının tamamlandığını ifade ederek, şunları belirtti:

"Büyük eksikliğini hissettiğimiz DVOR cihazının monte işlemleri tamamlandı, gerekli testleri yapıldı. Cihaz şu anda faal şekilde çalışıyor. Ordu ve Giresun'a hayırlı olsun. Bu cihazın havalimanımıza kurulmasına emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

Uluslararası özelliğe sahip havalimanın, gümrük kapısı da olduğunu anımsatan Çanak, "Bu cihaz ile bundan sonra sefer iptalleri ve başka bir havaalanına yönlendirme sayısı asgariye düşecektir. Böylelikle mağdur olan vatandaşlarımızın da sayısı en aza inmiş olacaktır." dedi.



