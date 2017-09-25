Mardin'de kadına yönelik şiddet için "Hayat Ağacı" sergisi

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MARDİN (AA) - Ressam Şegra Aydoğan, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Mardin'de "Hayat Ağacı" sergisi açtı.

Aydoğan, merkez Artuklu ilçesindeki Sanat Sokağı'ndaki sergide ağaca bezden, bir metre uzunluğunda yapılan gelin figürleri astı.

Resim öğretmenliği de yapan Aydoğan, 10 gün izlenime açık kalacak sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de toplumsal sorunlardan biri olan töre cinayeti ile küçük yaşta evlendirilen kızlara dikkati çekmek için sergiyi açtığını söyledi.

Sanatın "çok güçlü bir silah" olduğunu düşündüğünü dile getiren Aydoğan, önce bir insan olarak sonra da sanatçı kimliğiyle bu toplumsal yaranın altını çizmek istediğini ifade etti.

Aydoğan, "Sanatımla bu problemin üzerine gitmeyi düşünüyorum." dedi.

Sergiye katılımın yoğun olduğu görüldü.

Bazı vatandaşlar sergideki ağacın fotoğrafını çekerken, kimisi de ağaç ile öz çekim yaptı.

Sergi daha önce Diyarbakır'da bir kilisede de açılmıştı.



